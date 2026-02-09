[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도경제과학진흥원은 도내 중소·벤처·스타트업이 필요로 하는 각종 기업지원 사업을 한눈에 확인할 수 있도록 ‘2026 경기도경제과학진흥원 중소·벤처·스타트업 지원사업 총람표’를 제작·배포했다고 9일 밝혔다.

이번 총람표는 도내 기업이 다양한 지원사업 정보를 개별적으로 찾아야 하는 불편을 줄이고, 성장 단계와 기업 수요에 맞는 정책을 보다 쉽게 활용하도록 돕기 위해 마련했다.

총람표 제작에는 경과원이 운영 중인 기업지원 정책 전반을 폭넓게 담았다.

기업애로, 교육지원, 창업, 사업화, 국내 마케팅·판로, 해외 마케팅·판로, 인증·인센티브, 시설·장비 지원, 기술개발 등 10대 분야 중심으로 내용을 구성했다.

각 분야별로 사업 담당 부서가 참여해 최신 사업 정보를 정리하고, 기업 수요를 반영한 맞춤 지원체계를 구축했다.

총람표에는 각 지원사업의 사업명과 주요 지원내용, 접수 시기와 지원 규모, 담당 부서와 연락처를 함께 담았다.

기업은 별도의 문의 절차 없이 필요한 사업을 확인하고 담당 부서와 바로 소통할 수 있다. 정책 안내 과정에서 발생하던 정보 누락과 혼선을 최소화했다. 경과원은 행정 절차 간소화를 통해 기업 체감도를 높이는 데 주력했다.

경과원은 기업SOS센터 운영과 교육 프로그램, 창업 및 사업화 지원, 국내외 판로 개척과 글로벌 진출 프로그램을 연계해 기업 성장 전 주기를 아우르는 정책 구조를 총람표에 반영했다.

이를 통해 기업은 성장 단계에 따라 필요한 지원사업을 한눈에 비교하고 선택할 수 있다.

경과원은 이번 총람표를 통해 도내 기업이 자신의 상황과 성장 단계에 맞는 지원사업을 보다 전략적으로 활용하도록 유도했다. 기업은 정책 정보를 종합적으로 비교하며 경영과 기술개발에 집중할 수 있다.

김현곤 경과원장은 “지원사업이 다양해질수록 기업이 정책 정보를 찾는 데 느끼는 부담도 커진다”며 “이번 지원사업 현황표가 도내 중소·벤처기업과 스타트업의 든든한 길잡이가 되어, 혁신 성장과 글로벌 경쟁력 강화로 이어지길 바란다”고 말했다.

한편, ‘경과원 지원사업 현황표’는 경기기업비서 배너존을 통해 확인할 수 있으며, 사업별 신청 일정과 요건은 각 담당 부서를 통해 안내 받을 수 있다.