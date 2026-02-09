오메가3·비타민D 핵심 영양 설계로 간결화 프리미엄 원료 및 미니 제형으로 편의성 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] 헥토헬스케어의 프리미엄 건강기능식품 브랜드 김석진LAB(랩)이 일상 속 필수 영양 관리를 위한 성인 맞춤 신제품 4종을 선보이며 라인업 확대에 나섰다.

9일 헥토헬스케어에 따르면 이번에 출시된 제품은 ▷알티지(rTG) 오메가3 ▷퓨어 비타민D 1000IU ▷퓨어 비타민D 4000IU ▷올인원 멀티비타민 23맥스 등 총 4종이다. 이번 신제품은 복잡한 선택 과정 없이 현대인에게 꼭 필요한 영양소를 간결하게 챙길 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

‘알티지(rTG) 오메가3’는 체내 흡수율이 높은 rTG형을 적용했으며, 노르웨이 GC RIEBER사의 프리미엄 원료인 ‘VIVO MEGA’를 사용했다. 특히 15㎜의 미니 사이즈로 제작해 기존 오메가3 제품의 단점으로 지적되던 목 넘김의 불편함을 개선했다.

비타민D 제품군은 개인의 생활 환경에 따라 선택할 수 있도록 두 가지 용량으로 세분화했다. 스위스산 프리미엄 원료를 사용한 ‘퓨어 비타민D’는 체내 활성이 우수한 비타민D3를 적용했으며, 10㎜ 미니 사이즈로 섭취 편의를 높였다. 1000IU 제품은 일상적인 보충에, 4000IU 제품은 집중 관리가 필요한 성인에게 적합하다.

‘올인원 멀티비타민 23맥스’는 에너지 대사에 필수적인 비타민B군 7종을 최대 1000%까지 고함량으로 담아냈다. 수용성 비타민은 충분하게, 지용성 비타민은 권장량 수준으로 설계해 영양 밸런스를 맞췄다.

김석진 헥토헬스케어 대표는 “현대인의 식습관 변화로 필수 영양소가 부족해지기 쉬운 만큼 기본 영양을 충실히 채우는 것이 중요하다”며 “이번 신제품은 ‘좋은 빛과 좋은 기름, 좋은 균’이라는 철학을 바탕으로 기본에 충실한 영양 설계를 담았다”고 밝혔다.