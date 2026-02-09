지난 6일 서초구와 재단법인 SGC문화재단 ‘문화예술 나눔 협약’ 체결... 지역 기반 문화나눔 사업 공동 추진 양 기관이 함께 협력함으로써 문화소외계층 문화 향유 기회 확대와 문화예술 나눔 활성화 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 지난 6일 재단법인 SGC문화재단(이사장 이정현)과 ‘문화예술 나눔 협약’을 체결하고 지역 기반 문화나눔 사업을 공동으로 추진해 나가기로 했다.

SGC문화재단은 에너지·건설·유리사업 분야를 중심으로 성장해 온 SGC그룹이 문화예술을 통한 사회공헌을 목적으로 지난 2025년 설립한 재단으로 공연·교육·문화나눔 사업을 통해 문화예술의 사회적 가치를 확산하는 데 힘쓰고 있다.

이번 협약은 서초구민을 대상으로 한 문화예술 사업을 양 기관이 함께 기획·운영함으로써, 문화소외계층의 문화 향유 기회를 확대하고 지역 내 문화예술 나눔을 활성화하기 위해 마련됐다. 양 기관은 문화예술을 매개로 한 협력 모델을 구축해 지역사회 문화복지 증진과 문화 접근성 확대에 힘을 쏟기로 뜻을 모았다.

협약에 따라 서초구는 지역 문화사업 추진 주체로서 문화예술 사업의 공동기획을 비롯해 공연장소 및 부대시설 제공, 행정적 지원과 홍보 등에 협력할 예정이다. SGC문화재단은 문화예술 콘텐츠에 대한 전문성을 바탕으로 사업 기획 전반을 총괄하고 프로그램 구성과 연주진 섭외 등 운영 전반을 맡게 된다.

또한 양 기관은 올해 ‘서초구와 SGC문화재단이 함께하는 찾아가는 음악회(가칭)’를 연 2회 추진할 계획이다. 평소 클래식 음악을 접하기 어려운 문화소외계층을 대상으로 서초문화예술회관과 심산기념문화센터 등에서 문화나눔 공연을 선보일 예정이다.

아울러 구는 이번 협약을 계기로 민간과의 협력 범위를 더욱 확대하고 주민 체감도가 높은 문화예술 프로그램을 지속적으로 발굴·운영해 지역 문화 생태계를 더욱 풍성하게 만든다는 계획이다.

전성수 서초구청장은 “이번 협약은 민간과 공공 부문이 협력하여 문화예술 나눔을 지역사회 전반으로 확산시키는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 주체와의 협력을 통해 누구나 일상 속에서 문화를 누릴 수 있는 ‘일상 문화도시 서초’를 만들어 가겠다”고 말했다.