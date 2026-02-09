월드파크 루미나리에 SNS 인증 이벤트 아쿠아리움선 신규 생물 카피바라 소개 면세점은 초성 ‘ㅂ·ㅇ·ㄴ’ 고객에 혜택

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데월드타워·몰이 설 연휴를 앞두고 온 가족이 즐길 수 있는 ‘세대 통합 나들이 코스’를 선보인다고 9일 밝혔다.

롯데월드타워 월드파크는 올해로 2회째인 ‘2026 롯데 루미나리에’로 꾸며진다. 루미나리에 방문 인증샷을 해시태그(#롯데루미나리에)와 함께 개인 SNS(사회관계망서비스)에 올린 후, 롯데백화점 공식 인스타그램에 응모 댓글을 남기면 참여할 수 있다. 참여 고객 중 추첨을 통해 롯데 모바일 상품권 5만원권을 증정한다.

롯데월드 아쿠아리움에서는 지난해 말 공개한 신규 해양 생물 카피바라를 만날 수 있다. 설 연휴에도 카피바라의 생태 설명회 ‘오물오물 먹방시간’을 지하 1층 카피바라 수조에서 관람할 수 있다.

오는 13일부터 18일까지는 바다사자가 아쿠아리스트와 함께 관람객들에게 새해 인사를 올리는 ‘바다사자 생태 설명회’, 메인 수조 안에서 아쿠아리스트가 명절 인사를 전하는 이벤트가 진행된다. 매일 오후에는 ‘펭귄 건강검진’ 퀴즈 이벤트를 통해 정답자에게 특별한 부적 선물을 증정한다.

전망대 서울스카이 118층 스카이데크에서는 16일부터 18일까지 ‘국악 버스킹’ 공연이 진행된다.

롯데뮤지엄은 문화생활 지원을 위해 14일부터 18일까지 전시 티켓을 ‘1+1’으로 제공한다. 또 롯데뮤지엄 인스타그램에 후기를 남긴 고객을 대상으로 추첨을 통해 롯데콘서트홀 티켓 또는 타샤 튜더 전시 스티커팩을 증정하는 이벤트도 한다.

롯데면세점 월드타워점은 붉은 말의 해인 ‘병오년’을 기념해 이름에 ‘ㅂ, ㅇ, ㄴ’ 초성이 포함된 고객에게 특별한 혜택을 주는 이벤트를 2월 한 달간 진행한다. 고객 이름에 해당 초성이 하나 포함될 때마다 5000원의 LDF 페이(PAY)를 증정한다.

롯데마트·슈퍼는 16일까지 설 선물세트 본판매를 진행한다. 행사 카드로 결제하는 고객을 대상으로 구매 금액에 따라 최대 50만원 상당의 상품권 증정 혹은 즉시 할인 혜택을 제공한다. 더불어 롯데마트·슈퍼는 행사 품목에 따라 최대 30% 할인, 엘포인트(L.POINT) 회원 추가 할인, 덤 증정 등 다양한 프로모션을 운영한다. 3만원 이상 구매 고객에게는 전국 무료 배송 서비스를 제공한다.

롯데월드 아쿠아리움, 서울스카이, 롯데면세점 월드타워점 모두 연휴 기간 정상 영업한다. 롯데월드몰은 설날 당일만 평소보다 늦은 12시에 오픈한다. 롯데마트 월드타워점은 11시 오픈할 예정이다.

롯데백화점 에비뉴엘 잠실점은 16~17일 휴무다. 롯데뮤지엄은 설날 당일, 롯데콘서트홀은 2월 13일부터 16일까지 휴관이다. 자세한 영업 일정은 롯데월드타워·몰 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.