미국서 양사 MOU 배터리 기업·에너지 공기업 ‘원팀’ 국내외 에너지 발전 프로젝트 공동 개발·투자 공급망 변화 공동 대응

[헤럴드경제=정경수 기자] 삼성SDI가 한국동서발전과 에너지저장장치(ESS)와 신재생에너지 분야에서 글로벌 사업 협력을 본격화한다.

삼성SDI는 지난 6일(현지시간) 미국 인디애나주 코코모시에 위치한 삼성SDI-스텔란티스 합작법인인 스타플러스에너지(SPE)에서 한국동서발전과 ‘글로벌 에너지 발전사업 공동협력 양해각서(MOU)’를 체결했다고 9일 밝혔다.

이날 협약식에는 김헌준 삼성SDI 미주법인장과 김윤재 SPE 법인장, 권명호 한국동서발전 사장, 김용현 사업본부장 등이 참석했다.

이번 협약을 통해 양사는 ESS를 중심으로 한 국내외 에너지 발전 프로젝트의 개발과 투자에 공동으로 참여한다. 신재생에너지 연계 사업과 전력망 안정화 관련 신규 비즈니스 모델 발굴에도 협력할 방침이다.

특히 삼성SDI 울산사업장 내 에너지 관리·운영 사업(MSP)을 공동 추진하는 등 에너지 전 분야로 협력 범위를 확대한다. 글로벌 에너지 시장에서의 공동 사업 기회를 지속적으로 모색하고, 공급망 환경 변화에도 선제적으로 대응한다는 계획이다.

양사는 이번 협약이 전 세계적으로 수요가 빠르게 늘고 있는 ESS와 신재생에너지 분야에서 국내 배터리 제조사와 에너지 공기업 간 협력을 통해 실질적인 글로벌 사업 성과를 창출한다는 점에서 의미가 크다고 평가했다.

삼성SDI는 무정전전원장치(UPS), 배터리 백업 유닛(BBU) 등 보조 전원용 배터리 셀·모듈부터 전력용 ESS 솔루션인 ‘삼성 배터리 박스(SBB)’까지 다양한 ESS 제품 포트폴리오를 갖추고 있다. 특히 비(非)중국계 각형 배터리 제조사로서 높은 에너지 밀도와 우수한 내구성, 열 확산을 방지하는 안전 기술을 기반으로 기술 경쟁력을 인정받고 있다. 최근에는 미국 대형 에너지 기업들과 잇따라 공급 계약을 체결하며 ESS 시장 내 입지를 강화하고 있다.

한국동서발전은 미국을 비롯해 호주, 사우디아라비아, 인도네시아 등에서 발전소 건설·운영 경험을 축적해 온 에너지 공기업이다. 국내 최초 발전 연계형 ESS 구축과 MSP 센터 운영 등을 통해 발전 인프라와 에너지 솔루션을 결합한 사업 모델을 확대하고 있다.

김헌준 삼성SDI 미주법인장은 “대표적인 발전 공기업인 한국동서발전과의 협력을 통해 ESS와 신재생에너지 분야에서 글로벌 경쟁력을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대한다”며 “차별화된 에너지 솔루션 기업으로서 입지를 공고히 해 나가겠다”고 말했다.

권명호 한국동서발전 사장은 “에너지 공기업의 인프라와 민간기업의 첨단 기술이 결합하면 글로벌 시장에서도 충분한 경쟁력을 확보할 수 있다”며 “이번 협약을 계기로 실행력 있는 사업 성과를 만들어가겠다”고 밝혔다.