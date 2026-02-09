35.4% 증가해 목표 3000명 초과 달성...청년 88.6% ‘일자리 징검다리’ 청년인턴도 전년비 13.3%

[헤럴드경제=배문숙 기자]‘신의 직장’으로 불리는 공공기관의 정규직 신규 채용 규모가 지난해 2만7000명을 기록하며 5년 만에 최대치로 나타났다. 이재명 정부 출범 1년 차였던 지난해 공공기관들이 채용을 대폭 늘리면서, 기록적인 청년 구직난 속에서 일정 부분 고용 완충 역할을 했다는 평가가 나온다.

9일 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오)에 따르면 지난해 344개 공공기관이 채용한 일반정규직(이하 임원·무기계약직은 제외)은 전년보다 35.4% 증가한 2만7021명으로 집계됐다.

이에 따라 지난해 공공기관 전체 현원은 40만4143명으로 알리오가 통계를 제공하는 2020년 이후 가장 많았다.

신규 일반정규 채용은 2020년 2만9784명에서 2021년 2만5929명, 2022년 2만4428명, 2023년 2만184명으로 계속 감소했다.

이어 2024년에는 1만9955명으로 1만명대로 내려왔지만, 지난해에는 ‘V자 반등’을 하며 목표(2만4000명)를 3000여명 초과 달성했다.

개별 기관으로 보면 신규 채용 규모가 가장 컸던 곳은 한국철도공사로 전년보다 100.6% 증가한 3201명을 신규 채용했다. 그 뒤로는 서울대병원(1355명·107.5%), 국민건강보험공단(1048명·14.5%) 등이 뒤를 이었다.

특히 지난해에는 서울대학교병원을 비롯해 부산대병원(879명·59.8%), 분당서울대병원(803명·47.3%), 전남대병원(672명·194.7%), 충남대병원(623명·277.6%), 경북대병원(622명·81.3%) 등 공공의료기관에서 채용 규모가 컸다. 전년 대비 증가율은 47.3∼277.6%에 달했다.

윤석열 정부에서 의대 증원을 두고 촉발된 의정 갈등이 공공의료기관의 수익 감소로 이어지면서 채용을 못 하다가, 정권 교체 후 기조가 바뀌면서 채용문을 크게 연 것으로 보인다.

억눌렸던 채용 수요의 단발성 해소인지, 중장기 확대 기조의 시작인지는 올해 채용 상황을 더 지켜봐야 할 것으로 보인다.

한국전력(988명·64.7%), 한국수력원자력(433명·0.2%), 한국수자원공사(423명·66.5%), 한국남부발전(192명·52.4%) 등 에너지 관련 기업도 채용 규모가 상대적으로 컸다.

지난해 신규 일반정규직 중 청년은 2만3944명으로 전체의 88.6%였다. 2020년 이후 가장 비중이 컸다.

국가데이터처에 따르면 지난해 20대 취업자는 1년 전보다 17만명 감소했다. 15∼29세 청년층 쉬었음은 42만8000명으로 2020년(44만8000명) 이후 역대 두 번째로 많았다.

공공기관의 청년 신규 채용 확대가 역대급 고용 한파 속에서 일정 부분은 역할을 했다고 평가할 수 있는 대목이다.

기업의 ‘경력직 선호’ 현상 속에 청년층이 그나마 경력을 쌓을 수 있는 징검다리인 인턴 채용에서도 어느 정도 성과를 냈다.

지난해 청년인턴 채용은 2만3459명으로 전년(2만700명)보다 13.3% 늘었다. 특히 정규직 채용으로 이어질 수 있는 ‘채용형 인턴’의 규모(6656명)와 비중(28.4%)은 2020년 이후 가장 컸다.

정부는 올해 공공기관 정규직 채용 목표를 작년보다 늘린 2만8000명으로 설정했다. 청년인턴 채용 계획은 2만4000명이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난달 공공기관 채용정보박람회에서 “청년 일자리는 단순히 고용의 문제를 넘어 대한민국의 미래를 짊어질 성장 엔진이자 희망의 근간”이라고 강조했다.

재경부 관계자는 “올해 목표는 각 기관별 채용 여력 등을 토대로 실제 채용 가능한 수준으로 설정하려 했다”며 “분기별 채용점검회의 등을 통해 공공기관의 채용을 독려해 청년 고용 한파에 버팀목이 될 수 있도록 역할을 하겠다”고 말했다.