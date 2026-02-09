[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령 지지율이 55.8%로 2주 연속 상승세를 보였다는 여론조사 결과가 9일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 2∼6일 전국 18세 이상 2507명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행을 긍정 평가한 응답자는 55.8%였다. 직전 조사보다 1.3%포인트(p) 오른 수치였다.

부정 평가는 39.1%로 직전 조사보다 1.6%p 떨어졌다. ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 5.1%로 집계됐다.

리얼미터는 “부동산 다주택 투기 규제 및 물가 관리 등 체감도 높은 민생 대책과 더불어 대기업 채용 유도, 남부내륙철도 착공과 같은 경제 활성화·균형 발전 행보가 지지율 상승을 견인한 것으로 판단된다”고 설명했다.

한편 지난 5∼6일 전국 18세 이상 1005명을 대상으로 한 정당 지지율 조사에서 더불어민주당은 47.6%, 국민의힘은 34.9%의 지지율을 나타냈다.

민주당은 지난주 대비 3.7%p 올라 3주 연속 상승세를 보였다.

같은 기간 국민의힘은 2.1%p 떨어지며 2주 연속 하락했다.

개혁신당은 3.3%, 조국혁신당은 2.6%, 진보당은 1.3%의 지지율을 보였다. 무당층은 8.9%였다.

두 조사는 모두 무선 자동 응답 방식으로 이뤄졌다.

대통령 국정 수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±2.0%p, 정당 지지율 조사 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p다.

대통령 국정 수행 지지도 조사 응답률은 5.2%, 정당 지지율 조사 응답률은 4.6%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.