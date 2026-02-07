미켈란젤로 습작 400억원 ‘역대 최고가’ 낙찰

[헤럴드경제=손미정 기자] 르네상스 거장 미켈란젤로가 습작으로 그린 발 스케치가 경매에서 2720만달러(약 399억원)에 낙찰됐다. 그의 작품 중 역대 최고가 기록이다.

6일(현지시간) CNN에 따르면 미켈란젤로의 발 스케치가 지난 5일 미국 뉴욕에서 열린 크리스티 경매에서 2720만달러에 팔렸다. 최저 추정가의 약 20배에 달하는 수준으로, 낙찰자 신원은 공개되지 않았다.

이로써 발 스케치는 지난 2022년 프랑스 파리 크리스티 경매에서 2430만달러(약 356억원)에 낙찰된 누드 스케치의 기록을 뛰어넘었다.

붉은 분필로 그려진 발 스케치는 미켈란젤로의 걸작으로 꼽히는 시스티나 성당 천장화를 위해 그린 습작 50점 중 하나다. 손바닥보다 조금 큰 정도의 작은 크기로, 발뒤꿈치를 지면에서 살짝 들고 그 아래 그림자 윤곽이 드리운 발의 모습을 묘사했다.

시스타나 성당 천장화 중에 ‘리비아의 예언자’가 뒤로 책을 놓으려고 몸을 비트는 모습이 있는데, 이 그림을 자세히 보면 스케치와 똑같은 형태의 발이 있다. 특히 ‘리비아의 예언자’ 관련 스케치는 영국 애슈몰린 박물관과 뉴욕 메트로폴리탄 박물관이 각각 소장한 단 두 점만 남아 있다.

미켈란젤로의 스케치는 대부분 시간이 흐르며 유실됐다. 일부는 미켈란젤로 본인이 직접 태워버렸고, 초기 수집가들이 파괴하거나 단순히 작업 과정 중 훼손됐다.

크리스티 측은 스케치 소유주의 요청을 받고 미켈란젤로 진품임을 확인했다.

앤드루 플레처 크리스티 고전 미술 글로벌 책임자는 “인류 역사상 가장 위대한 예술 작품으로 평가받는 천장화의 습작을 소유할 유일한 기회였기에 현장, 전화, 온라인을 통해 수많은 입찰자가 몰렸다”고 전했다.