배드민턴 세계 1위 안세영 휴식에도 여자대표팀 고른 활약에 ‘결승 진출’

[헤럴드경제=이용경 기자] 세계 랭킹 1위 안세영(삼성생명) 선수가 휴식을 취한 가운데서도 한국 여자 배드민턴 대표팀이 아시아선수권대회 결승에 진출하면서 사상 첫 우승을 눈앞에 뒀다.

여자 배드민턴 대표팀은 7일 중국 칭다오 콘손체육관에서 열린 2026 아시아남녀단체배드민턴선수권대회 준결승에서 인도네시아를 3-1로 물리쳤다.

이날 안세영은 체력 안배 차원에서 명단에 이름을 올리지 않았지만, 대표팀 동료들의 고른 활약이 빛났다. 여자 단식에서 김가은(삼성생명·세계랭킹 17위)이 탈리타 라마다니 위리야완(67위)을 2-0(21-4/21-5)으로 누르며 기선을 제압한 데 이어 복식에서 백하나(인천국제공항)-김혜정(삼성생명) 조가 라첼 알레시아 로즈-페비 세티아닝룸 조를 2-0(21-14/21-10)으로 완파했다.

단식의 박가은(김천시청·70위)이 니 카덱 딘다 아마르탸 프라티위(67위)에게 0-2(14-21/13-21)로 져 잠시 주춤했지만, 복식의 이서진(인천국제공항)-이연우(삼성생명) 조가 아말리아 차하야 프라티위-시티 파디아 실바 라마다판티 조를 2-0(21-19/21-19)으로 꺾으며 한국 대표팀은 결승행 티켓을 얻었다.

한국 대표팀은 조별리그에서 싱가포르(5-0승)와 대만(4-1승)을 연이어 제압하고 8강에서 말레이시아를 3-0으로 완파했다. 오는 4월 덴마크에서 열리는 세계여자단체선수권대회(우버컵) 출전권도 자력으로 확보했다.

2년마다 열리는 이 대회는 아시아 지역 최고 권위의 단체전으로, 세계단체선수권 아시아 예선을 겸한다. 4강 이상의 성적을 거둔 팀에 본선 진출권을 준다. 한국은 결승에서 중국과 우승컵을 놓고 다툰다. 한국 여자 대표팀은 이 대회에서 2020년과 2022년 기록한 준우승이 최고 성적이다. 8일 중국의 벽을 넘어서면 사상 최초로 아시아 단체전 정상에 오른다.