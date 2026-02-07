‘한국 자산가 유출 2배’ 보도자료 논란에 대한상의 “불필요한 혼란 초래 깊은 사과”

[헤럴드경제=이용경 기자] 한국의 자산가 유출이 2배 급증했다는 대한상공회의소 보도자료를 둘러싼 논란과 관련해 최태원 회장이 사과하고 유사 사례의 재발 방지를 지시했다. 이재명 대통령이 해당 보도자료를 두고 “고의적 가짜뉴스”라고 질타한 직후 나온 조치다.

7일 대한상의에 따르면 최 회장은 이번 보도자료 논란과 관련해 “책임있는 기관인 만큼 면밀히 데이터를 챙겼어야 했다”며 “앞으로 이런 일이 다시는 재발되지 않도록 만전을 기해달라”고 말한 것으로 전해졌다.

대한상의는 이날 사과문을 내고 “해당 보도자료 내용 중 고액자산가 유출 관련 외부 통계를 충분한 검증 없이 인용해 불필요한 혼란을 초래한 데 대해 깊이 사과드린다”고 밝혔다. 이어 “향후 이런 사례가 재발하지 않도록 엄중한 책임감을 바탕으로 자료 작성 시 사실관계 및 통계의 정확성 등에 대해 충실히 검증하도록 하고, 이를 객관적으로 점검할 수 있도록 내부 시스템을 보강하는 등 더욱 유의하도록 하겠다”고 했다.

앞서 대한상의는 지난 3일 ‘상속세수 전망분석 및 납부방식 다양화 효과 연구’ 보도자료에서 지난해 한국을 떠난 고액 자산가가 2400명으로 전년 대비 2배 급증하는 등 세계에서 4번째로 많다는 내용의 해외 조사 결과를 인용했다. 하지만 해당 조사를 실시한 영국 이민 컨설팅사 헨리앤파트너스의 조사 방식이 부실해 결과를 신뢰하기 어렵다는 논란이 국내외에서 불거졌다.

대한상의가 당일 오후 “관련 통계를 학술적·공식 통계로 인용하기에 한계가 있다”며 추가적 검증 및 확인 전까지는 인용을 자제해달라고 요청했으나 논란은 이어졌다.

이재명 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 이번 논란을 다룬 언론사 칼럼을 첨부하며 “법률에 의한 공식단체인 대한상공회의소가 이런 짓을 공개적으로 벌인다니 믿어지지가 않는다”고 했다. 그러면서 “주권자 국민의 판단을 흐리려는 고의적 가짜뉴스는 민주주의의 적”이라며 “엄중하게 책임을 묻고 재발방지 장치를 만들어야겠다”고 했다.