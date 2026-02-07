스페이스X, ‘달 탐사’ 위해 화성탐사 계획 연기 “NASA, 스페이스X에 ‘달 임무 우선하라’ 압박”

[헤럴드경제=이용경 기자] 일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X가 미 항공우주국(NASA) 숙원 사업인 달 탐사에 역량을 집중하기 위해 올해 예정됐던 화성 탐사 계획을 잠정 연기했다.

월스트리트저널(WSJ)이 6일(현지시간) 보도한 내용에 따르면 스페이스X는 최근 투자자들에게 “달에 가는 것을 최우선 순위로 삼고 화성 여행은 나중에 시도하겠다”는 입장을 밝혔다고 한다.

스페이스X는 내년 3월까지 자사 대형 우주선인 ‘스타십’을 사람을 태우지 않은 상태로 달 표면에 착륙시키겠다는 구체적인 목표를 세운 것으로 전해졌다. 이는 애초 머스크가 “달은 방해물일 뿐 곧바로 화성으로 가겠다”던 기존 입장과 180도 달라진 것이다.

머스크는 지난해 도널드 트럼프 미국 대통령에게 “당신의 임기 동안 화성에 인류를 보낸 ‘최초의 대통령’이라는 유산을 남기게 해주겠다”며 로비를 벌이기도 했다. 하지만 기술적인 난관과 NASA의 압박에 계획을 수정한 것으로 풀이된다.

이 같은 전략 변화는 스페이스X가 머스크의 인공지능(AI) 스타트업인 ‘xAI’를 인수하며 우주 사업의 판을 키우는 시점에 이뤄졌다. 지난 2일 발표된 합병으로 스페이스X의 기업 가치는 1조2500억 달러(약 1830조원)에 달하게 됐다. 이르면 올여름 기업공개(IPO)도 추진한다는 계획이다. 머스크는 “우주 기반 AI 데이터센터를 통해 확보한 자금으로 달 기지와 화성 문명을 건설할 것”이라는 청사진을 함께 제시했다.

NASA는 수년 전 스페이스X를 선정해 초대형 로켓 스타십을 달 궤도에서 자사 우주선과 결합한 뒤 승무원을 태워 달 표면으로 수송하는 임무를 맡겼다. 이는 NASA의 유인 달 탐사 프로그램인 ‘아르테미스’의 핵심 사업이다. 스페이스X는 NASA에서 지원받은 수십억 달러의 자금으로 높이 120ｍ 이상의 초대형 로켓 스타십을 개발했다.

스페이스X는 한때 지구와 화성 간 거리가 가까워지는 올해 연말 ‘스타십’ 5기를 화성으로 발사할 계획이라고 밝힌 바 있다. 하지만 NASA는 지난해 스페이스X에 달 임무를 우선하라는 압박을 가했다. 지난해 10월 당시 NASA를 이끌던 숀 더피 미국 교통부 장관은 스페이스X가 일정에 뒤처져 있다며 달 착륙선을 둘러싼 경쟁이 필요하다고 언급했다.

아마존 창업자 제프 베이조스가 설립한 우주기업 블루오리진도 자체 달 착륙 시스템으로 스페이스X보다 먼저 달에 도달하겠다며 경쟁에 나섰다. 지난 1월에는 소규모 우주 관광 사업을 중단하고 달 탐사에 집중하겠다고 밝혔다. 이에 재러드 아이작먼 NASA 국장은 인준 청문회에서 달 탐사와 관련한 스페이스X와 블루오리진 간 경쟁을 환영한다고 했다.