한국자동차연구원 보고서 발간 “E2E·룰 기반 접근 결합해 기술 고도화” “기술격차 해소 시 완성차 간 양산 경쟁”

[헤럴드경제=권제인 기자] 엔비디아가 공개한 개방형 자율주행 개발 설루션 ‘알파마요(Alpamayo)’가 완성차 산업의 협력 구조를 재편할 수 있다는 분석이 나왔다. 엔비디아 등 빅테크와 완성체 업체들의 연합이 보편화하며 기술 개발 기간을 단축하는 한편, 업체들의 기술 격차가 빠르게 줄어들 것이란 전망이다.

한국자동차연구원은 9일 ‘알파마요가 그리는 신(新) 자율주행 생태계’ 보고서를 발간하고 “데이터셋을 포함한 개방형 자율주행 개발 설루션 알파마요는 자율주행의 비용, 기술 문제를 경감하고 업계 구도를 재편할 잠재력이 있다”고 분석했다.

보고서에 따르면 자율주행 산업은 상용화를 앞두고 높은 비용과 기술 불확실성에 따라 레벨4 이상의 자율주행차 도입이 지연되고 있다. 기술 고도화를 위한 소프트웨어 개발, 통합·테스트 및 검증, 데이터 수집 등 단일 기업이 감당하기 어려울 만큼 개발 비용이 높아지고 있기 때문이다.

또한, 테슬라가 자율주행 기술에 활용 중인 엔드투엔드(E2E) 접근과 룰 기반 방식 모두 구조적 한계에 직면했다. E2E 방식은 판단 과정을 설명할 수 없어 규제 당국이 요구하는 안전성을 입증하기 어렵고, 룰 기반 방식을 예외 상황에서 대응 능력이 현저히 떨어진다.

보고서는 엔비디아의 알파마요와 룰 기반 구조를 더한 하이브리드 방식을 통해 이러한 기술적 난제를 해소하고, 개발 비용을 절감할 것으로 기대했다. 알파마요는 단계별 사고와 추론에 기반한 업계 최초의 ‘시각·언어·행동(VLA)’ 모델을 도입해 돌발 상황에서도 스스로 생각하고 대처한다. 알파마요 모델이 일반적 상황에서는 주행을 주도하고, 불확실한 상황에서는 룰 기반 구조가 제어권을 갖는 방식을 통해 더욱 안전한 자율주행 기술을 구축할 수 있다.

보고서는 “테슬라의 E2E 방식을 지속적인 학습으로 체감 성능을 개선하고 있으나, 설명 불가능성 등으로 인해 규제 당국이 요구하는 안전성 입증이 어려워 여전히 레벨 2 단계에 머무르고 있다”며 “하이브리드 체제는 안전성에 대한 검증 가능성이 상대적으로 높아 레벨 3 이상의 인증을 앞당길 수 있다”고 설명했다.

이 과정에서 완성차 업체와 플랫폼 업체가 수평적으로 협력하는 분업 체계가 확대될 것으로 전망했다. 보고서는 “완성차 기업이 기술개발 전 과정을 자체 수행하거나 이미 개발된 외부 설루션을 탑재하는 방식보다는 효율성 제고와 성능 최적화를 위해 완성차와 플랫폼 기업이 협력하는 방식이 보편화할 수 있다”며 “특히 자율주행 후발 완성차 기업들은 빅테크와 연합을 형성해 개발 기간을 하는 방식이 불가피한 선택지가 될 수 있다”고 평가했다.

아울러 엔비디아 등 빅테크가 자율주행 생태게를 주도할 경우, 완성차 간의 경쟁이 기술에서 양산으로 진화할 것이라고 내다봤다. 엔비디아가 알파마요를 통해 제시한 개방·연합형 자율주행 생태계에 완성차 기업의 참여가 증가할 경우 기업 간 기술 격차가 점진적으로 줄어들기 때문이다.

보고서는 “메르세데스-벤츠, JLR, 루시드 등 완성차 기업과 엔비디아의 협력은 시장이 알파마요의 효용성을 주목하고 있음을 의미하지만, 완성차 기업의 견제 심리 또한 극복해야 할 핵심 과제”라면서도 “그럼에도 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 자율주행 설루션을 제공할 수 있는 기업은 구조적으로 희소하며, 엔비디아가 자율주행 생태계의 표준을 선도하는 원동력이 될 수 있다”고 말했다.