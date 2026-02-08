신분당선 4개역·GTX-A 구성역 등 강남 접근성 최강 성복역 신축은 16억원 신고가…구축도 12억원대 [영상=유종우·이건욱PD]

부동산 규제에도 집값 고공행진 중인 이 동네![아파트언박싱]

[헤럴드경제=윤성현 기자] 올들어 전국 집값 상승률 1위를 기록하는 동네입니다. 용인 수지구인데요. 사실 수지구는 10·15 대책에 포함되면서 집값이 꺾이는 것 아니냐는 전망이 있던 지역입니다. 그런데 올해가 시작된 지 한 달 조금 지난 지금까지 누적 2% 넘게 상승하면서 규제 지역임에도 상승 흐름을 이어가고 있습니다.

용인 수지는 분당신도시와 인접해 생활권 이동이 비교적 자연스럽고, 교통망도 계속 보강돼 왔습니다. 수인분당선, 신분당선, 여기에 최근에는 GTX-A 구성역까지 더해지면서 이동 편의성이 좋아졌다는 평가를 듣습니다. 신분당선을 이용하면 판교까지는 15분, 강남까지는 30분밖에 걸리지 않고, 학구열까지 높은 동네이기도 합니다.

헤럴드경제 부동산360에서 수지구 신축 단지와 구축 단지를 직접 다녀왔는데요. 성복역 초역세권에 위치한 대장아파트 ‘성복역롯데캐슬골드타운’ 기준 국평(전용면적 84㎡)이 16억원을 돌파해버린 용인 수지구의 인기 요인을 영상을 통해 상세히 살펴보시죠.