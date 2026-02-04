카카오, LG, SK, 롯데백화점, 구글 등 국내외 13개 기업 현직자 참여

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시는 설 연휴 이후 본격적인 취업 준비에 나서는 청년을 지원하기 위해 ‘2026년 남양주시 청년 취업 로드맵 대기업·글로벌기업 현직자 직무 멘토링 콘서트’ 참여자 약 150명을 모집한다고 4일 밝혔다.

시는 취업을 준비하는 청년이 단순한 정보 전달을 넘어 현장 중심의 멘토링을 통해 청년의 진로 탐색과 취업 경쟁력 강화를 지원하고자 해당 사업을 추진한다.

행사는 2월 21일 오후 2시부터 5시 30분까지 남양주시청 제1청사 다산홀에서 진행되며 ▷취업 특강 ▷공개 모의 면접 ▷기업별 소그룹 멘토링 등 현장 체감형 프로그램으로 구성된다. 참여 대상은 19~39세 구직 청년이다.

1부에서는 대기업·글로벌기업 현직자가 직접 참여해 최근 채용 환경 변화와 직무별 핵심 역량을 공유하고, 공개 모의 면접과 코칭을 통해 참여자들의 실전 면접 대응력 강화를 지원한다.

2부에서는 직무 분야별 소그룹 멘토링을 세 차례에 걸쳐 운영한다. ①인사·분석·재무 ②영업·마케팅·UX ③기술·개발 이렇게 분야별로 나눠 카카오, LG, SK, 롯데백화점, 구글 등 국내외 13개 기업 현직자가 참여한다.

참여를 희망하는 청년은 큐알(QR)코드를 통해 구글폼으로 신청 가능하며 자세한 안내 사항은 남양주시 청년담당관으로 전화 문의하면 된다.