캐피탈·증권·보험·운용 등 ‘원팀’ 그룹 시너지로 생산적 금융 가속

[헤럴드경제=김은희 기자] IBK기업은행은 정부의 생산적 금융에 주도적인 역할을 하기 위해 ‘IBK 국민성장펀드 추진단’을 구성한다고 4일 밝혔다.

IBK 국민성장펀드 추진단은 ▷IBK기업은행 ▷IBK캐피탈 ▷IBK투자증권 ▷IBK연금보험 ▷IBK자산운용 ▷IBK벤처투자가 참여해 그룹 차원의 역량을 한데 모을 계획이다.

추진단장은 은행, 증권, 자산운용을 두루 경험한 김병훈 IBK자산운용 대체투자본부장이 맡는다.

기업은행은 정책금융기관으로서 시장과 정책금융에 대한 높은 이해도를 바탕으로 ‘에너지고속도로 펀드’ 설립을 추진하고 있다. 이를 통해 3~5월 중 전남 지역 BESS(배터리에너지저장장치) 사업, 부산 데이터센터 사업 등 다수의 생산적 금융 프로젝트를 순차적으로 준비한다. 신재생에너지 분야에서는 전남 신안군 풍력발전 투자(4월)와 양주 연료전지 금융주선 등도 진행 중이다.

이 밖에도 중소기업의 스케일업(확장)을 지원하는 IBK상생도약펀드를 준비 중이며 정부의 국가균형발전 ‘5극 3특’ 기조에 맞춰 지역 펀드인 ‘경북포스코성장벤처펀드’에 대한 투자를 추진하고 있다.

장민영 기업은행장은 “지난 64년 동안 IBK가 해왔던 일이 곧 생산적 금융이며 우리가 가장 잘할 수 분야”라며 “국가경제발전과 사회 활력 제고를 위한 내실 있는 생산적 금융 추진에 임직원 모두가 최선을 다해달라”고 당부했다.