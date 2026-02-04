2일 소상공인 정책설명회 및 실천결의대회 3대 실천 캠페인 선포

“소상공인 자구노력에 발맞춰 체감형 지원정책 확대할 것”

[헤럴드경제(해남)=김경민기자]해남군의 지역 소상공인들이 친절과 정직, 청결로 지역경제 살리기에 앞장서겠다는 의지를 다졌다.

지난 2일 해남군청사 의회동 주민소통실에서 지역 소상공인 100여명과 관계자들이 참석한 가운데 2026 소상공인 지원사업 정책설명회가 열렸다.

해남군 소상공인연합회(회장 서정훈) 주관으로 열린 정책설명회는 소상공인의 경영안정을 위한 지원정책들을 회원들과 공유하기 위해 마련됐다.

특히 참가자들은 고물가·고금리의 어려운 경영 환경 속에서도 소상공인 스스로 자생력을 키우고 지역 경제의 주역으로 거듭나겠다는 의지를 다져 관심을 모았다.

해남군 소상공인연합회는 ▲친절한 응대로 고객을 맞이한다. ▲정직한 가격으로 판매한다 ▲청결한 매장환경을 조정한다 등‘소상공인 3대 실천다짐’을 선포하고, 군민과 관광객이 다시 찾고 싶은 해남 상권 만들기에 앞장설 것을 결의했다.

서정훈 회장은“오늘 선포한 3대 실천다짐이 일회성 행사에 그치지 않고 현장에서 실천해 지역경제 활성화의 마중물이 되겠다”고 강조했다.

설명회에서는 ▲해남군 소상공인 지원정책 ▲전남신용보증재단의 육성자금 및 특례보증 소개 ▲전문 컨설턴트의 사업정리(창업·폐업) 지원 ▲중소벤처기업부의 주요 정책 등 소상공인에게 꼭 필요한 정보들이 상세히 안내되어 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

군 관계자는“군에서도 해남형 특례보증 확대와 골목형상점가 활성화 등 소상공인분들이 피부로 느낄 수 있는 실질적인 정책적 뒷받침을 아끼지 않겠다”며, 유관 기관과의 긴밀한 협력을 통한 촘촘한 지원망 구축을 당부했다.