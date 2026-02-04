[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 정준호 국회의원(광주 북구 갑, 국토교통위원회)은 4일 “전남광주 통합특별시는 대한민국의 AI·디지털·에너지 대전환을 이끌 초광역 거점으로 공공성과 국가 전략성을 동시에 갖춘 KT의 광주전남 이전을 제안한다”고 밝혔다.

정 의원실에 따르면 KT는 민영화된 기업이지만 국가기간통신망 운영, 공공·재난 통신, 디지털 인프라 구축 등에서 사실상 준공공기관에 준하는 국가적 역할을 수행하고 있으며, 수도권(서울 종로, 경기 성남)에 약 7400명(자회사 포함)이 근무하고 있다.

정 의원은 “전남광주 통합특별시 출범을 앞두고 국가균형발전의 실질적 성과를 위해 수도권에 집중된 대기업의 지방 이전이 본격 추진돼야 한다”며 “KT같은 기업이 앞장서 이전해야 국가균형발전 정책에 대한 신뢰가 생긴다”고 강조했다.

특히 광주전남 지역은 ▲국가 AI 집적단지 ▲AI 데이터센터 ▲재생에너지 기반의 안정적 전력 인프라 ▲초광역 행정통합을 통한 정책 실행력까지 갖춘 지역으로, KT의 핵심 미래사업(AI·클라우드·데이터센터·스마트시티·공공통신)과 구조적으로 가장 부합하는 입지라는 설명이다.

정 의원은 “통신·데이터 산업은 수도권 집중이 필요 없는 산업으로 오히려 수도권 과밀은 인건비·부지·전력 비용 상승으로 기업 경쟁력을 약화시키고 있다”며, “광주전남 이전은 기업에 부담을 주는 조치가 아니라 중장기적으로 기업 경쟁력을 높이는 전략적 선택이다”고 밝혔다.

아울러 KT 이전은 단순한 본사 이전을 넘어, 협력 IT기업과 스타트업, 연구기관의 연쇄 이전을 촉진해 전남광주 통합특별시를 대한민국 AI·디지털 산업의 중심지로 도약시키는 마중물이 될 수 있다는 점도 강조했다.

정 의원은 “정부가 추진 중인 5극 3특 국가균형발전 전략, 초광역 통합 인센티브, AI·에너지 대전환 정책과도 완벽히 맞닿아 있다”며, “이제는 선언이 아니라 기업 이전이라는 실질적 행동으로 국가균형발전을 증명해야 할 때이다”라고 전했다.

정 의원은 “KT 이전은 지역을 위한 배려가 아니라 국가 미래를 위한 투자이다”며 “전남광주 통합특별시 출범과 함께 단계적이고 현실적인 이전 모델을 정부와 적극 논의해 나가겠다”고 덧붙였다.