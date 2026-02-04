카탈루냐·바스크 등 핵심 주정부 1순위 수주 오토인젝터 등 차별화 경쟁력…사전 요청 쇄도 유럽 전역 확산 기틀…‘퍼스트무버’ 입지 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온의 만성 특발성 두드러기 및 알레르기성 천식 치료제 ‘옴리클로(성분명 오말리주맙)’가 유럽 주요 시장인 스페인에서 출시 3개월 만에 압도적인 점유율을 기록하며 시장 선점에 성공했다. 퍼스트무버(First mover)로서의 지위와 현지 직판 체제의 시너지가 결합하며 유럽 내 바이오시밀러 리더십을 공고히 하는 모양새다.

4일 셀트리온에 따르면, 스페인 법인은 최근 카탈루냐와 바스크 컨트리 등 현지 핵심 권역의 공공입찰에서 잇따라 1순위 공급업체로 선정됐다. 특히 바르셀로나를 포함해 인구 밀집도가 가장 높은 카탈루냐 지역은 스페인 최대의 오말리주맙 공급 권역으로 꼽힌다. 이번 수주는 카탈루냐 보건부 산하의 핵심 공공의료 기관들이 통합 운영하는 대규모 입찰이라는 점에서 시장성과 상징성을 모두 확보했다는 평가를 받는다.

바스크 컨트리 지역에서도 모든 공공의료기관을 대상으로 하는 입찰에서 1순위 업체로 낙찰되어 올해 1월 공급 계약을 완료했다. 이러한 연쇄 수주는 셀트리온이 유럽에서 전개하고 있는 현장 중심의 직판 전략이 실제 시장에서 강력한 영업 파급력을 발휘하고 있음을 입증하는 사례다.

현재 옴리클로의 현지 시장 점유율은 가파른 상승세를 보이고 있다. 지난해 9월 스페인 출시 이후 불과 3개월 만에 전체 오말리주맙 시장의 60%가 넘는 점유율을 확보한 것으로 추산된다. 특히 일부 공립 및 사립병원에서는 공식 입찰이 열리기 전부터 제품 공급을 사전 요청하는 등 현지 의료진과 환자들의 니즈가 확인되기도 했다. 현재 스페인 전역 약 260여개 의료기관에서 처방이 활발히 이뤄지고 있다.

이 같은 조기 안착의 배경에는 오리지널 의약품과 차별화된 제품 경쟁력이 자리 잡고 있다. 셀트리온은 오리지널 제품에는 없는 오토인젝터(AI) 150㎎ 제형을 출시해 환자의 투약 편의성을 대폭 개선했다. 또한 비용종을 동반한 만성비부비동염 적응증에 대해 환자 환급 적용이 가능하다는 점도 강력한 처방 유인책으로 작용하고 있다.

셀트리온은 스페인에서의 성공 사례를 유럽 전역으로 확산시킨다는 전략이다. 이미 노르웨이에서 출시 첫 분기 점유율 17%를 기록했으며, 네덜란드에서는 병원 그룹 입찰 수주를 통해 시장 물량의 약 70%를 확보하는 등 성과가 이어지고 있다.

강석훈 셀트리온 스페인 법인장은 “옴리클로는 공급 안정성과 차별화된 경쟁력을 바탕으로 스페인 시장에서 영향력을 빠르게 확대하고 있다”며 “예정된 공공 입찰 참여와 수주 물량 공급이 본격화되면 처방 성장세는 더욱 가속화될 것”이라고 전망했다.