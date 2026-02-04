검색·메뉴 선택·결제·현황 확인까지 적용 외국인 편의성 업, 글로벌 결제 지원도 생성형 AI 번역 기술, 장보기·쇼핑 등 확대

[헤럴드경제=고재우 기자] 배달의민족이 외국인 이용자 언어 접근성을 높이는 방안을 추진한다. 이를 통해 ‘K-배달’ 명성을 이어간다는 복안이다.

우아한형제들은 배민 애플리케이션(앱) 언어로 영어, 중국어, 일본어를 지원한다고 4일 밝혔다. 다국어 지원은 외국인도 언어 장벽 없이 배달 서비스를 이용할 수 있도록 설계됐다.

이를 위해 배민은 대규모 언어모델(LLM) 기반 생성형 인공지능(AI) 기술을 적용했다. 단순 번역 후 치환이 아닌 단어와 문장 전체의 의미와 맥락을 파악해, 자연스럽고 정확한 표현으로 전달하는 방식이다.

외국어 이용자는 검색, 가게 및 메뉴 선택, 결제, 배달 현황 등 음식 배달 주문과 관련한 주요 동선 안내를 본인에게 익숙한 언어로 설정할 수 있다. 배민은 업데이트를 통해 다국어가 적용되는 앱 지면 범위를 확대할 예정이다.

또 문의사항이 발생할 경우, 원활한 대응이 가능하도록 채팅 상담 문의에 자동 번역 기능 도입도 검토 중이다.

다국어는 고객이 사용하는 앱 화면에만 적용된다. 주문 접수, 배차 등 운영은 기존과 같게 유지된다. 배민 입점 파트너(업주)와 라이더는 별도 변화 없이 기존 방식 그대로 서비스를 이용할 수 있다.

배민 앱 언어는 안드로이드, iOS 등 모바일 운영체제(OS)에 따라 변경할 수 있다. OS를 한국어가 아닌 다른 언어로 이용하는 사용자라면, 배민 앱 구동 시 팝업 안내를 통해 OS 환경설정에서 배민 앱 언어를 변경할 수 있다. 모바일 기기를 한국어로 이용 중이더라도 OS 환경설정에서 앱 언어를 변경할 수 있다. 관련 앱 업데이트는 순차적으로 진행된다.

배민은 다국어 적용에 대한 상시 모니터링과 개선은 물론, 향후 ‘메뉴명 사전’ 등을 구축해 번역 정확도와 자연스러움을 높이는 등 품질 향상 작업도 추진해 나갈 방침이다. 나아가 다국어를 장보기·쇼핑 등 타 서비스 영역으로 확대하는 방안도 검토된다.

앞서 배민은 국내 배달 앱 중 유일하게 해외 발행 신용카드 결제와 함께 위챗페이, 알리페이플러스 등 글로벌 간편결제 수단을 지원하고 있다. 이를 통한 주문 건수도 꾸준히 증가하는 추세다. 지난해 12월 글로벌 결제 주문 건수는 전년(2024년 12월) 대비 약 300% 성장했다.

백인범 우아한형제들 최고제품책임자는 “관광객뿐 아니라 국내에 머무는 외국어 이용자도 배달 서비스를 쉽게 이용하도록 지원한다”며 “앞으로도 더 많은 고객이 진입장벽 없이 배달 서비스를 즐길 수 있도록 할 것”이라고 말했다.