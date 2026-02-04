[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 지난해 12월 15일 자로 공석이 된 행정부시장에 김경덕 국가정보자원관리원 대구센터장을 임명한다고 4일 밝혔다.

신임 김 부시장은 부산사대부고와 부산대를 졸업하고 제36회 행정고시에 합격한 뒤 줄곧 부산시에서 근무해 온 고위공무원이다.

부산시에서 국제협력과장, 해양정책과장, 감사관, 사회복지국장, 연제구 부구청장, 재정관, 시민안전실장을 역임했으며, 2급 승진 후에는 시의회 사무처장을 거치는 등 시정 핵심 보직을 두루 거쳐 시정 전반에 대한 폭넓은 이해와 지역 현안에 대한 깊은 통찰력을 갖춘 것으로 평가된다.

또 2024년 9월 행정안전부 국가정보자원관리원 대구센터장으로 자리를 옮겨 중앙부처와의 협력 및 정책 조율 경험을 쌓았으며, 이번 행정부시장 임명을 통해 다시 부산시정으로 복귀하게 됐다.

신임 김 부시장은 5일 취임 후 현안 보고를 받고 실·국·본부별 핵심 과제를 점검하는 등 본격적인 업무를 시작할 예정이다.