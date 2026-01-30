[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] 세계 최대 골프 지도자 단체인 USGTF-KOREA(회장 브랜든 리)가 ‘2026년도 USGTF 골프 티칭프로 자격검정’ 시행 계획을 공식 발표하고, 전문 골프 지도자 양성을 위한 신규 회원 선발에 본격 착수한다.

이번 자격검정은 수도권과 중부권, 동부권, 남부권, 호남권 등 전국 5개 권역에서 분산 개최되어 응시자의 지역 접근성을 대폭 강화했다. 특히 강원도 원주에 위치한 ‘오로라 골프&리조트’가 동부권 신규 실기테스트 골프장으로 지정되며, 보다 다양하고 전문적인 테스트 환경이 마련됐다.

자격검정은 1차 실기테스트(PAT, Playing Ability Test)와 2차 이론 테스트의 2단계로 진행된다. 1차 실기테스트는 만 18세 이상 성인 남녀라면 누구나 응시 가능하며, 외국인의 경우 6개월 이상 체류 비자 및 관련 증빙 서류 제출이 필수다. 응시자는 18홀 라운드를 통해 실전 중심의 플레이 능력을 평가받게 되며, 시험 당일 신분증 지참이 요구된다.

1차 실기 합격자에 한해 진행되는 2차 이론 테스트는 4일간의 온라인 교육 과정을 이수한 뒤, 골프 이론과 골프 룰, 필기시험 및 면접을 통해 최종 합격자를 선발한다.

2026년도 실기테스트는 다음과 같은 공식 지정 골프장에서 실시된다. 수도권은 동촌GC, 중부권은 대영베이스CC, 동부권은 오로라 골프&리조트(신규), 남부권은 리더스CC, 호남권은 아크로CC다.

접수는 각 실기테스트 시행일 2주 전까지를 원칙으로 하나, 티타임 배정 및 지원자 수에 따라 조기 마감될 수 있어 사전 접수가 권장된다. 세부 일정은 공식 포스터 및 USGTF-KOREA 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

USGTF-KOREA 관계자는 “전문 골프 지도자에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 보다 엄격하고 공정한 검정 시스템을 통해 수준 높은 티칭프로를 양성할 계획”이라며 “새롭게 지정된 오로라 골프&리조트를 포함해 각 권역별 최적의 환경에서 유능한 지도자들의 많은 도전을 기대한다”고 밝혔다.

한편, 자격검정과 관련한 기타 자세한 사항은 USGTF-KOREA 본부 공식 홈페이지를 통해 안내받을 수 있다.