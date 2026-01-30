[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 클론 출신 가수 구준엽이 세상을 떠난 아내 故 서희원의 1주기를 앞두고 홀로 고인의 묘소를 지키는 모습이 공개됐다.

29일 유튜브 채널 ‘KBS 셀럽병사의 비밀’에 ‘세기의 끝사랑, 무엇이 그들의 사랑을 앗아갔을까. 구준엽과 서희원의 영화보다 더 영화 같은 이야기’라는 제목의 예고 영상이 공개됐다. ‘셀럽병사의 비밀’은 역사 속 유명인의 삶과 죽음을 의학적으로 풀어내는 프로그램이다.

영상에서는 구준엽이 서희원의 묘소를 지키고 있는 쓸쓸한 뒷모습이 공개됐다. 모자를 푹 눌러쓴 구준엽은 고인의 묘 앞에 간이 의자를 마련해 앉아 있다. 묘비에는 ‘영원히 사랑해 - 준준’이라는 글귀가 새겨져 있어 안타까움을 자아냈다. 이를 지켜본 방송 출연진 장도연, 이찬원, 오마이걸 아린 등은 눈시울을 붉혔다.

서희원은 2001년 대만 드라마 ‘유성화원’으로 국내에도 이름을 알린 배우다. 그는 지난해 2월2일 일본에서 가족 여행 중 독감에 따른 폐렴 합병증으로 사망했다.

구준엽과 서희원은 1990년대 후반 교제하다 헤어진 뒤 약 20여년 만에 재회해 2022년 결혼했다.

대만 매체 ET투데이는 서희원의 1주기를 맞아 구준엽이 직접 디자인한 추모 조각상이 최근 완공됐다고 전했다. 제막식은 오는 2월 2일로 고인이 안치된 대만 신베이시 진산구 금보산 추모공원 내 비림 명인 구역에서 열릴 예정이다. 행사에는 유족과 가까운 지인들이 참석할 예정이며, 현장에는 질서 유지를 위한 경호 인력도 배치된다고 알려졌다.

서희원 측은 현지 매체에 “사적인 모임이라 구체적인 내용은 밝히지 않겠다”고 짧은 입장을 전했다.