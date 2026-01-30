[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 30일 시청 대강당에서 ‘우리동네 폐의약품 안심수거단’ 출범식을 개최했다. 출범식에는 박형준 시장, 박정혜 건강보험심사평가원 부산본부장, 이향란 부산광역시 약사회 부회장, 천영권 부산시니어클럽협회장, 노인일자리 수행기관장, 폐의약품 안심수거단원 등 700여명이 참석했다.

안심수거단은 증가하는 폐의약품 문제를 해결하고 어르신들에게 의미 있는 사회참여 기회를 제공하기 위해 탄생한 부산형 복지·환경·보건 융합형 노인일자리 모델이다. 노인일자리를 활용해 지역 전역에 찾아가는 ‘폐의약품 안심수거단’ 사업을 하는 시·도는 부산이 최초이자 유일하다.

안심수거단은 시와 부산 지역 20개 노인일자리 수행기관의 협력을 통해 총 900명의 어르신으로 구성되며, 시는 연말까지 1천명 수준으로 확대해 나갈 계획이다.

오늘 출범식에서 건강보험심사평가원 부산본부는 사업의 원활한 추진을 응원하며 5백만원 상당의 폐의약품 수거함 60세트를 노인일자리 수행기관에 전달했다. 수거함은 2월 중 지역 경로당·시니어클럽·행정복지센터 등에 설치돼 시민들은 가정에서 발생한 폐의약품을 손쉽게 배출할 수 있다.

안심수거단은 2월부터 부산 16개 구·군 전역을 누비며 ‘찾아가는 폐의약품 안심수거 서비스’ 활동을 본격적으로 시작해 환경오염을 방지하고 시민 건강을 지키는 역할을 한다.