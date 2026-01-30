동시 상장 밸류업 ETF 12종 중 1위 순자산 1197억원 규모로 성장

[헤럴드경제=김지윤 기자] 삼성액티브자산운용은 ‘KoAct 코리아밸류업액티브 상장지수펀드(ETF)’가 지난 2024년 11월 상장 이후 수익률 137.3%를 기록했다고 30일 밝혔다.

이는 같은 날 상장한 코리아밸류업 ETF 12종 중 1위 규모다. 해당 ETF의 순자산은 1000억원을 돌파해 현재 1197억원에 달했다.

KoAct 코리아밸류업액티브는 한국거래소가 발표한 코리아밸류업지수를 비교지수로 삼아 밸류업 지수 내 기업들을 엄선, 포트폴리오를 구성한다. 현재 섹터별로는 반도체 51.5%, 자동차 11.4%, 은행 10.8%, 방산∙기계 9.7%로 이루어져 있다.

코리아밸류업지수는 주가순자산비율(PBR)이 높으면서 자기자본이익률(ROE)도 높은 종목의 교집합을 선정해 모멘텀이 좋은 기업이 다수 포함돼 있다. 시장 수익률이 좋았던 반도체, 자동차 업종 비중이 높아 코스피 수익률을 13.8%포인트 초과한 89.4%의 성과를 기록했다.

KoAct 코리아밸류업액티브는 상장 당시부터 코리아밸류업지수를 추종하는 것을 넘어 액티브하게 투자하는 차별화된 전략을 선보였다. 액티브 ETF 장점을 적극 활용해 시장 상황에 따라 투자 대상을 유연하게 편출입하고 비중을 조정했다.

주요 보유 종목으로는 SK하이닉스(24.8%), 삼성전자(23.7%), 현대차(4.1%), 한화에어로스페이스(3.6%), 기아(3.4%), KB금융(3.4%) 등이 있다.

남은영 삼성액티브자산운용 운용1팀장은 “코리아밸류업 지수는 코스피 이익 상승 국면에서 지수 대비 더 높은 상승세를 보여줬다”며 “이를 추종하는 밸류업ETF는 국내 시장 대응을 위한 확실한 투자 수단으로 자리매김할 것”이라고 말했다.