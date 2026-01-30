한국원자력안전기술원.
▶실장급

▷원자력운영분석실장 임중택

▷월성주재검사팀장 김남석

▷고리 계속운전 규제사업 PM 배용범

▷한빛·한울 계속운전 규제사업 PM 김상현

▷산업방사선평가실장 한상은

▷의료방사선평가실장 박병현

▷운반·가속기 규제사업 PM 이현석

▷환경방사능평가실장 최인희

▷환경방사선감시평가실장 유재룡

▷국제협력실장 변민정

▷소통협력실장 정진아

▷대내교육실장 전기한

▷대외교육실장 김진성

▷면허관리실장 민병두


