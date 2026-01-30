▶실장급
▷원자력운영분석실장 임중택
▷월성주재검사팀장 김남석
▷고리 계속운전 규제사업 PM 배용범
▷한빛·한울 계속운전 규제사업 PM 김상현
▷산업방사선평가실장 한상은
▷의료방사선평가실장 박병현
▷운반·가속기 규제사업 PM 이현석
▷환경방사능평가실장 최인희
▷환경방사선감시평가실장 유재룡
▷국제협력실장 변민정
▷소통협력실장 정진아
▷대내교육실장 전기한
▷대외교육실장 김진성
▷면허관리실장 민병두
nbgkoo@heraldcorp.com
입력 2026-01-30 09:52:58
▶실장급
▷원자력운영분석실장 임중택
▷월성주재검사팀장 김남석
▷고리 계속운전 규제사업 PM 배용범
▷한빛·한울 계속운전 규제사업 PM 김상현
▷산업방사선평가실장 한상은
▷의료방사선평가실장 박병현
▷운반·가속기 규제사업 PM 이현석
▷환경방사능평가실장 최인희
▷환경방사선감시평가실장 유재룡
▷국제협력실장 변민정
▷소통협력실장 정진아
▷대내교육실장 전기한
▷대외교육실장 김진성
▷면허관리실장 민병두
지방선거 앞두고…제1야당 두 쪽 날 판 [이런 정치]
[헤럴드경제=김해솔 기자] 한동훈 전 대표에 대한 제명을 확정 지은 제1야당 국민의힘이 극심한 내홍에 휩싸였다. 친한(친한동훈)계와 소장파가 직접적으로 장동혁 대표에 대한 압박에 나선 가운데 당권파는 ‘당원 의사가 반영된 정당한 절차’라며 계파 정치를 중단하라고 반박하고 나섰다. 6·3 지방선거를 4개월여 앞두고 당분간 당내 출구없는 싸움이 지속될 것으로
“기차에 540t 실었다” 北에 밀가루 무더기로 수출하는 ‘이 나라’
[헤럴드경제=이원율 기자]러시아가 북한에 밀가루 540t을 보냈다고 미국의 북한전문 매체 NK뉴스가 26일(현지시간) 전했다. NK뉴스에 따르면 러시아 연방 검역 세관 시베리아지부는 보도자료에서 쿠즈바스 노보쿠즈네츠크에서 만들어진 밀가루가 13일부터 3차례 품질검사를 한 뒤 기차에 실었다고 밝혔다. 쿠즈바스는 최근 몇 년간 북한에 밀가루를 반복적으로 수출한 곳이다. 러시아가 북한에 밀가루를 보내는 것은 올해 들어선 처음이다. 북한은 최근 러시아와의 관계 강화와 경제 교류 확대 일환으로 밀을 주요 식량으로 삼고 밀 소비를 장려했다. 지난해 1~7월 북한의 러시아산 밀가루 수입액은 330만달러(약 48억원)였다. 전년 동기 대비 50% 증가한 값이다. 김정은 북한 국무위원장은 2021년 말에 열린 노동당 제8기 4차 전원회의에서 “인민의 식생활 문화를 흰쌀밥과 밀가루 음식 위주로 바꾸겠다”며 ‘새시대 농촌 혁명강령’을 제시한 바 있다. 기존 북한 주민들의 주식이자 배급식량이었던 강냉이(
“먹방 이젠 식상하다했더니” ‘쯔양’ 하루 80만원 음식 시켜 먹고, 돌려받은 포인트 ‘시끌’
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “하루 80만원 음식 시켰더니, 포인트가 5만원” 음식 배달비만 연간 4000만원이 넘는 것으로 알려진 먹방 유튜버 ‘쯔양’이 최근 하루 종일 배달 음식을 주문한 뒤 쌓인 포인트로 장을 보는 모습이 영상으로 공개돼 화제다. 쯔양은 햄버거·피자·떡볶이 등 배달 음식과 함께 장보기 서비스를 통해 소고기와 과일까지 주문했고, 하루 주문 금액은 80만1200원에 달했다. 이 과정에서 쌓인 요기요 포인트는 5만6235원대였다. 먹방 유튜버가 아닌 일반인도 5~6번만 요기요 배달 앱을 사용하면 한 끼 정도는 무료로 먹을 수 있는 셈이다. 지난 16일 공개된 이 영상은 유튜브 조회 수 160만회를 넘어섰다. 요기요가 최근 론칭한 적립형 포인트 제도 ‘무한적립’에 대한 소비자 반응이 뜨겁다. 요기요는 ‘무한적립’ 프로그램을 통해 주문 금액의 일정 비율을 현금처럼 쓸 수 있는 포인트로 돌려주고 있다. 일반 이용자는 주문 금액의 1%, 구독 서비스인 ‘요기패스X’ 가입자는
설 앞두고 “1인당 50만원” 민생지원금 또 푼다…신청자격은?
설을 앞두고 충북 괴산군은 2025년 12월 31일 기준 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급하며, 전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.