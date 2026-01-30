“코스피 지수 이기는 테마”

[헤럴드경제=신주희 기자] 한국투자신탁운용은 국내 대표지수를 이기는 테마에 투자하는 ‘한국투자K지수&테마로테이션 펀드’를 출시한다고 밝혔다.

30일 한국투자신탁운용에 따르면 한국투자K지수&테마로테이션 펀드는 한국투자신탁운용만의 모멘텀 전략을 활용해 시장을 이기는 K-성장 테마 상장지수펀드(ETF)를 선정해 포트폴리오를 구성한다.

펀드의 유니버스인 K-성장 테마는 정부의 공식 자료 및 내부 리서치를 통해 선정된다. 현재 투자 유니버스에는 ▷인공지능(AI) ▷반도체 ▷2차전지 ▷로봇 ▷방산 ▷조선 ▷신재생에너지 ▷바이오 ▷콘텐츠 등 성장성이 높은 산업들이 포함됐다.

블룸버그와 한국투자신탁운용에 따르면 유니버스에 포함된 테마들은 실제로 코스피200 지수와 비교해 지난 10년간 100~706%까지 수익률을 상회했다.

해당 펀드는 시장 대비 모멘텀이 우수한 성장 테마를 선정해 운용된다. 모멘텀 전략이란 일정 기간 주가가 상승(또는 하락)한 종목을 계속 매수(또는 매도)해 수익을 추구하는 추세 추종 전략을 의미한다. 모멘텀을 판단하기 위해 활용된 지표로는 주가, 변동성 대비 수익성, 최대 낙폭(MDD) 대비 수익성, 과열지수 등이 있다.

펀드는 크게 2가지 스텝을 운용에 활용한다. 첫 번째 스텝은 장기 모멘텀 지표를 활용한 K-성장 테마 ETF 선정이다. 유니버스 내 테마별 장기 모멘텀을 시장지수와 비교해 상대적으로 우수한 테마를 선정한다. 여기에 정성적인 분석을 가미해 시장을 이기는 ‘모멘텀’이 확인된 성장 ETF를 선정해 최초 4%를 투자한다.

두 번째 스텝은 단기 모멘텀 지표를 활용한 비중 확대다. 모멘텀이 강한 테마에 대한 투자를 강화하기 위해 선정된 K-테마 ETF들의 단기 모멘텀과 시장지수의 단기 모멘텀을 비교, 단기 모멘텀이 상대적으로 높은 K-테마 ETF의 투자 비중을 추가로 4% 투자, 최대 8%까지 투자 비중을 확대한다.

현재 해당 펀드는 우리투자증권에서 가입이 가능하며 추후 판매사를 확대할 계획이다.

차혜민 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 책임은 “한국투자K지수&테마로테이션 펀드는 특정 테마 중심 상품의 한계를 보완할 수 있는 투자 상품”이라며 “지수와 테마 간 로테이션 전략을 통해 다양한 시장 환경에 적응하고 수익성을 도모하는 상품을 추구한다”고 설명했다.