강간찬함 30일 제주해군기지서 출항 방산 수출 위한 해군 맞춤형 지원전략

[헤럴드경제=전현건 기자] 한국 해군의 4400톤급 구축함 강감찬함(DDH-II)과 대표단이 다음달 17일부터 인도에서 열리는 국제관함식과 다국간 연합 해상훈련인 ‘밀란’ 훈련에 참가한다.

해군은 해군기동함대사령부 소속 구축함 강감찬함이 인도 국제관함식과 밀란 훈련 참가를 위해 30일 제주해군기지에서 출항했다고 밝혔다.

대표단은 국제 해양안보협력 증진과 K-방산 홍보 등 군사외교활동을 펼칠 예정이다.

인도 국제관함식은 2월 17일부터 19일까지 인도 동부 비사캬파트남 일대에서 ‘해양을 통한 단결’이라는 주제로 진행되며 주최국 인도를 비롯해 한국, 미국, 영국, 일본, 호주 등 20개국 함정이 참가한다.

이어 해군은 같은 해역에서 열리는 밀란 훈련을 참가한다. 밀란 훈련은 힌디어로 ‘만남’, ‘통합’을 의미하며 1995년 첫 시행 이후 올해 13번째를 맞았다. 한국 해군은 지난 2022년 호위함 광주함(FFG, 2500톤급)이 처음으로 참가했으며 이번이 두 번째 참가다.

강감찬함은 훈련기간 중 대함·대공사격, 해상기동군수, 헬기 이·착함, 전술기동 등 다양한 해상훈련을 통해 다국간 연합작전 수행능력을 제고하고 참가국 간 우호협력을 증진할 예정이다.

김경철 해군군수사령관은 한국 해군을 대표해 국제관함식 해상사열과 밀란 훈련 개막식, 국제해양세미나 등 주요행사에 참석한다.

해군관계자는 “김 사령관은 인도 방문 기간 중 행사와 훈련에 참가한 각국 대표단과의 양자 회담을 진행할 예정”이라며 “해양안보협력 증진, 해양방산 수출을 위한 한국 해군의 맞춤형 지원전략 소개 등 방위산업 홍보활동을 적극 펼칠 예정”이라고 밝혔다.