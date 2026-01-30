‘토스뱅크 금융사기 예방 리포트 발간’

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스뱅크는 ‘토스뱅크 금융사기 리포트(TFP)’를 발간한다고 30일 밝혔다. TFP는 토스뱅크가 2021년 출범 때부터 운영 중인 은행 최초의 ‘안심보상제’를 통해 축적된 데이터를 분석해 작성됐다.

토스뱅크는 금융사기에 취약한 사각지대를 조명하고 나아가 실질적인 예방책까지 제시하고자 TFP를 기획했다. 금융 범죄에 노출된 실제사례를 생생하게 전달해 진화하는 범죄 트렌드를 발빠르게 보여줘 범죄 행태와 피해를 선제적으로 파악하고 예방하도록 했다.

예방책도 함께 제시한다. 한눈에 보이는 인포그래픽을 통해 반드시 기억해야 할 핵심 행동 강령을 담았다.

이번 ‘TFP Vol.1’은 디지털 환경에 익숙한 2030 세대가 오히려 금융사기의 새로운 타깃이 되고 있다는 점을 지적한다. 리포트에서 주목한 신종 수법은 ‘심리 지배형(가스라이팅)’ 사기다. 과거에 유행했던 단순한 송금 유도를 넘어, 피해자를 범죄 공범으로 몰아세워 심리적으로 고립시키는 방식이다.

특히 피해자에게 ‘반성문’이나 ‘자기소개서’ 작성을 요구하며 가족 및 지인과 단절시키는 사기범들의 최근 패턴을 통해 금융 소비자들의 경각심을 높였다.

토스뱅크 관계자는 “TFP는 금융소비자들이 금융생활을 보다 안전하게 영위할 수 있는 일상 속 범죄 예방 교과서가 될 것”이라며 “실제 사례 중심으로 변화하는 금융범죄 패턴을 빠르게 신속하게 알려 고객들의 소중한 자산을 지킬 수 있게 토스뱅크가 앞장서서 도울 것”이라고 밝혔다.

토스뱅크는 국내 은행 최초로 ‘안심보상제’를 도입, 보이스피싱 및 부정송금 등 금융사기 피해 발생 시 최대 5000만원까지 피해 금액을 보상하고 있다. 또한 ‘이상거래탐지시스템(FDS)’ 고도화, ‘사기의심사이렌’ 등을 통해 고객이 현실에서 당할 수 있는 금융 범죄를 사전에 차단하는 데 기여하고 있다.