1~2주 새 매물 소진, 계약 철회하기도 노원구 상계주공, 복합정비구역 포함 [영상=김율 PD]

“더 오를텐데, 안팔래” 상계주공, 매물이 없다[아파트언박싱]

[헤럴드경제=홍승희 기자] 10·15 대책 이후 2030 무주택자들의 수요가 노원구로 향하고 있다. 여전히 가격 장벽이 높지 않고 재건축까지 예정돼 있어 매물이 빠르게 소진되는 분위기다. 급격히 오르는 가격 탓에 계약이 파기되는 경우까지 나오고 있다.

“지금이라도 사자” 첫 내집마련, 노원에 몰린다

29일 직방이 10·15 부동산 대책 이후 40일간 노원구의 토지거래허가 신청 내역을 집계한 결과 그 이전보다 117% 증가한 615건이 접수된 것으로 분석됐다. 전문가들은 이를 두고 젊은층의 첫 ‘내 집’ 마련 수요가 몰려든 것으로 분석한다.

특히 정비사업 등 미래 가치를 본 투자자들의 매수세도 늘어나고 있는 것으로 풀이된다. 서울시는 지난 12월 18일 노원구 상계, 중계, 중계2택지개발지구에 대한 지구단위계획구역 재정비안을 최종고시하며 ‘강북 전성시대’의 서막을 알렸다. 이 재정비계획이 본격화되면, 기존 약 7만6000세대 규모였던 상계·중계·중계2택지 일대는 약 10만3000세대 규모의 거대 주거복합단지로 재탄생하게 된다.

무엇보다 재건축 시기가 도래한 단지들을 대상으로 ‘특별계획구역’ 지정과 ‘복합정비구역’ 도입이 공식화됐다. 이를 통해 용도지역 상향이 가능해지며, 복합용도 수용과 상향된 용적률을 적용받을 수 있다. 재건축의 사업성이 크게 개선되는 것이다.

헤럴드경제는 노원구 복합정비구역에 포함된 노원역 근처 상계주공 3, 6, 7단지를 직접 찾았다. 먼저 상계주공7단지의 경우 1988년에 용적률 197%로 지어져 2634가구로 구성돼 있다. 예비안전진단을 막 통과해 재건축의 걸음마단계이며, 노원역 3번출구로 나와 길 하나만 건너면 닿을 수 있는 초역세권에 해당한다.

상계주공7단지의 가장 중요한 점은 바로 신속통합기획(신통기획)을 추진한다는 것이다. 신통기획에 돌입하면 서울시가 초기 단계부터 직접 관여해 정비계획이 늘어지지 않고 비교적 빠르게 확정되는 장점이 있다. 단지 내 주차는 조금 복잡해 보이지만, 일단 노원구의 최대 장점인 ‘평지’로 구성돼 있어 유모차를 끌고 다니기에도 큰 무리가 없어 보였다.

7단지의 최근 실거래가는 41㎡(이하 전용면적)가 12월 5억6000만원에 거래됐고, 45㎡가 1월 5억원에 팔렸다. 12월 49㎡는 6억2500만원, 지난해 9월 59㎡는 7억2000만원, 8월 79㎡는 9억원에 팔렸다.

길을 건너면 위치한 상계주공3단지의 경우 1987년 용적률 179%로 준공됐다. 정밀안전진단을 통과했으며 총 가구 수가 2213세대에 달한다. 용적률이 170%대 머물러 사업성이 가장 좋은 곳으로 통한다.

상계주공3단지는 최근 약 한 달 만에 1억5000만원이 올라 화제가 됐다. 앞선 7단지와 달리 큰 평수도 일부 포함돼 있는데, 국민평형 84㎡가 지난 12월 8일, 10억8000만원 신고가를 달성했다. 37㎡는 5억3000만원, 59㎡는 6억9000만원이 가장 최근 실거래가다.

상계주공6단지의 경우 1988년 196%의 용적률로 지어졌다. 가구 수는 총 2646가구다. 복도식과 일반형아파트가 혼재돼 있는 6단지는 단지 바로 옆 학원과 병원이 있는 상가들이 즐비해 있다. 세 단지 중에선 세대 수가 가장 많다.

6단지의 실거래가도 꾸준히 상승세다. 37㎡는 지난 2021년 7억원을 기록하고 현재는 4억8500만원(2025년 10월)이 가장 최근 실거래가다. 49㎡는 6억700만원(2025년 12월), 58㎡는 7억500만원(2026년 1월)에 거래됐다.

노원구 상계동의 한 공인중개사 대표 A씨는 “선호되는 단지는 매년 바뀐다”며 “최근에는 3, 6, 7단지 순서대로 인기가 많다”고 설명했다. 최근 분위기와 관련해서는 “집값 추이를 보며 집주인들이 매물을 거두는 분위기”라며 “계좌를 안 줘서 거래가 없다”고 전했다.

5대 학군지…교통·주차난은 단점

노원구의 또 다른 장점은 바로 학군과 상권이다. 노원은 국내 5대 학군지로 잘 알려져 있다. 상계주공2단지 안에는 당현초와 노원중이 있고, 5단지 내부에는 신상중이 있다. 또 7단지에선 길만 건너면 재건축을 마친 상계주공8단지, 포레나노원 아파트 사이로 상곡초가 위치해 있다.

여기에 유명 학원들이 밀집해 있는 중계동에는 노원구의 집값을 받쳐주는 든든한 은행사거리가 위치해 있다. 중계동에 위치한 을지초는 학업성취도가 우수하기로 입소문이 나 있다. 상계동에 거주하던 주민이 자녀의 입시를 대비하기 위해 잠시 중계동으로 이전했다 돌아오는 과정도 노원구 가정에선 흔하다. 실제 서울 열린데이터광장에 따르면 2024년 기준 노원구 내 개소한 학원은 총 739개로 강남구(2578개), 서초구(1187개), 송파구(1155개), 양천구(1031개) 다음으로 많았다. 근처 상권도 발달해 있다. 롯데백화점을 중심으로 각종 병원과 약국 등 편의시설이 입점해 있다.

그렇다면 노원역의 뚜렷한 단점은 무엇일까. 도심과 너무 멀다는 점이다. 강남역까지는 50분 소요되고, 광화문까지는 약 34분 소요된다. 출근지와 너무 멀어 2030 세대가 노원구에 집을 사는 데 망설이는 이유도 여기에 있다. 출근시간에 노원역은 4호선과 7호선 모두 심하게 붐벼 교통난을 호소하는 목소리도 나온다. 부족한 주차공간도 만성적인 약점으로 꼽힌다.

그럼에도 전문가들은 노원역을 주목해 봐야 한다고 설명한다. 노원역 바로 옆에 있는 ‘도봉면허시험장’의 이전 이슈 때문이다. 만약 이 부지가 완전히 이전되고 강북개발의 핵심인 ‘서울디지털바이오시티’ 조성이 완료되면 노원구도 ‘베드타운’의 오명을 벗을 수 있을 것으로 보인다.

다만 도봉운전면허시험장의 완전 이전이 현재로선 쉽지 않은 상황이다. 2021년 의정부시와 지하철 7호선 장암역 인근으로 면허시험장을 이전하기로 합의했으나, 의정부 시장 교체 이후 해당 사업이 백지화됐기 때문이다.