혁신적 인공지능 응용상 수상

[헤럴드경제=정호원 기자] 현대캐피탈이 ‘국제인공지능학회’에서 ‘인과 추론 및 도메인 적응을 활용한 우대 금리 최적화’를 주제로 한 논문으로 혁신적 인공지능 응용상을 수상했다고 27일 밝혔다.

이번 인공지능학회 시상식은 지난 24일(현지시각) 싱가포르에서 열렸다. 1979년 설립된 학회는 전 세계 인공지능 연구 성과를 담은 논문을 발표하는 세계 최고 권위의 인공지능 학술단체다. 1989년 제정돼 올해로 38회째를 맞는 ‘혁신적 인공지능 응용상(IAAI)’은 인공지능 기술을 실제 상품과 서비스에 적용해 우수한 성과를 거둔 프로젝트에 수여하는 상으로, 아마존, IBM과 같은 글로벌 빅테크 기업들이 주로 수상해 왔다.

현대캐피탈은 금융사 가운데 ‘혁신적 인공지능 응용상’을 3회 수상한 전 세계 최초이자 유일한 회사다. 현대캐피탈은 지난 2023년과 2024년에 이어 올해도 수상함으로써 3회 수상을 달성했다.

이번 시상을 주관한 국제인공지능학회는 “현대캐피탈의 논문은 업계의 실제 현안을 해결하는 데 혁신적으로 AI를 활용한 사례”라며 “이 논문은 기술적 영향도가 매우 높은 수준으로, 금융사들의 AI를 활용한 마케팅 전략에 큰 파급효과를 미칠 것”이라고 수상자 선정 사유를 전했다.

현대캐피탈이 ‘혁신적 인공지능 응용상’을 최초로 수상한 2023년에는 상품(차량)의 현재와 미래 가치를 정확히 예측해 적정가를 산정한 혁신성을 인정받았고, 2024년에는 금융 소비자에게 설명할 수 있는 대출심사 시스템을 구축한 자체 알고리즘의 가치를 확인받았다. 올해는 고객별로 최적의 금융상품을 제안하는 마케팅 영역까지 AI를 확대 적용한 결과로 세 번째 수상을 달성했다. 현대캐피탈은 기술적 진화를 통해 상품 개발, 마케팅, 심사에 이르는 전 과정에서 AI 스스로 문제를 정의하고 해결할 수 있는 ‘에이전틱(Agentic) AI’ 체제로의 전환을 추진 중이다.

현대캐피탈 관계자는 “현대캐피탈은 지속적인 연구 과정을 통해 AI를 일반 업무의 효율화에만 적용하는 것이 아닌, 사업의 핵심 의사결정에까지 활용할 수 있도록 고도화했다”면서 “앞으로도 현대캐피탈은 자체 AI 기술력을 사업 전 영역과 글로벌 비즈니스로 확장해 첨단 기술 기반의 금융 혁신을 선도하는 기업으로 발전해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편, 현대캐피탈은 지난해 한국과학기술원(KAIST) 김재철 AI 대학원 석좌교수이자 국가 AI 연구거점 센터장을 역임하고 있는 김기응 교수를 사외이사로 선임하는 등 학계의 최신 AI 트렌드를 금융업에 선도적으로 도입해 오고 있다.