[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 향토기업인 현대하이텍이 총 630억원을 투자해 광주 하남산단에 ‘자동차 신규 차종 부품 제조공장’을 신설한다.

광주시는 현대하이텍과 지난 26일 시청에서 이 같은 내용의 투자협약을 체결했다.

현대하이텍은 지난 2000년 설립된 현대·기아자동차 1차 협력사로, 자동차 차체 부품 제조 분야에서 탄탄한 기술력을 보유한 광주 대표 기업이다.

협약에 따라 현대하이텍은 2026∼2027년 하남산단에 신규 차종 부품 제조공장을 신설한다.

공장 신축과 설비 투자 등을 통해 31명 이상의 신규 고용이 창출될 전망이다.

광주시는 투자 실행 과정에서 각종 행정 지원과 함께 조세 감면, 보조금 지원 등 투자 인센티브를 제공한다.

시는 이번 투자가 지역 자동차 부품 산업의 기술 경쟁력과 생산 기반을 한층 끌어올릴 것으로 기대한다.

강기정 시장은 “지역기업의 성장이 곧 광주 산업의 경쟁력이 되는 만큼, 기업이 뿌리내리고 지속 성장할 수 있는 투자 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

김용구 현대하이텍 대표이사는 “신규 공장 신설과 설비 투자를 통해 미래차 부품 경쟁력을 높이고, 우수한 지역 인재 채용과 상생 경영으로 광주지역 경제 발전에 기여하겠다”고 밝혔다.