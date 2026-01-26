성모병원 가정형 호스피스 팀, 강남구 통합돌보팀과 연계

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강남구(구청장 조성명)가 가톨릭대 서울성모병원과 ‘강남구 통합돌봄 가정형 호스피스 협력사업’ 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식은 지난 23일 구청에서 열렸다.

협약에 따라 서울성모병원은 호스피스 전문의·전문간호사·의료사회복지사로 구성된 가정형 호스피스팀을 운영해 강남구 거주 말기 암 환자를 대상으로 방문 진료·간호, 통증·증상 조절, 약물 처방·관리, 사망진단 등 의료서비스 전반을 담당한다. 병원은 입원·외래 과정에서 대상자를 사전에 파악해 적합성을 평가한 뒤 강남구 통합돌봄팀과 연계한다.

강남구는 통합돌봄 전담 인력을 중심으로 환자와 가족의 생활·주거·돌봄·정서·경제 상황을 종합 평가하고, 재가돌봄·가사지원, 장기요양 연계, 주거환경 개선, 보조기구 지원, 가족 상담과 애도 지원, 장례 연계 등 비의료 지원을 맡는다. 동주민센터·보건소·복지관·요양기관·민간단체 등 지역 자원을 연계해 통합지원체계를 강화한다.

사업이 시작되면, 말기 암 환자는 퇴원 전부터 의료진과 돌봄 담당자와 함께 ‘마지막 여정 계획’을 세우고, 퇴원 후에도 방문 진료·간호와 생활지원이 함께 제공된다. 위기 상황에 대비해 야간·주말을 포함한 연락체계도 안내해 가족의 부담과 불안을 낮춘다는 계획이다.

양 기관은 협약 체결과 동시에 협의체(가칭)를 구성해 정기 사례회의와 사업 평가를 진행하고, 대상자 선정 기준과 서비스 절차, 평가 지표를 함께 마련한다. 사업은 초기에는 연간 수십 명 규모로 말기 암환자를 대상으로 시작한 뒤, 운영 성과와 수요를 바탕으로 단계적으로 확대할 계획이다. 대상 범위도 향후 말기 환자 전반으로 넓혀갈 방침이다.

이지열 서울성모병원장은 “말기 환자에게 필요한 것은 치료의 연장이 아니라 고통의 완화와 의미 있는 마무리”라며 “가정형 호스피스와 통합돌봄이 유기적으로 연결되는 사례를 만들겠다”고 말했다.

조성명 강남구청장은 “병원과 가정, 지역사회가 하나의 돌봄 체계로 움직이도록 하는 것이 이번 협약의 목표”라며 “병원에서 집으로 이어지는 돌봄 모델을 구축해 확산시키겠다”고 밝혔다.