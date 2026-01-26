CES 2026 통합 부산관 통해 (주)해양드론기술 등 지원

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 국립한국해양대학교 RISE 사업단은 부산광역시, 부산RISE혁신원, 부산경제진흥원 등 지역 혁신기관과 협력해 세계 최대 기술 전시회인 CES 2026 통합부산관 운영에 참여, 지역 혁신기업의 해외 전시 참여를 지원했다고 밝혔다.

CES 2026 통합 부산관은 부산 지역 전략산업의 글로벌 인지도 제고와 해외 진출 기회 확대를 목표로 운영됐으며, 해양·모빌리티·디지털 기술 등 다양한 분야의 지역 기업들이 참가해 기술과 서비스 역량을 소개했다.

국립한국해양대학교 RISE 사업단은 통합 부산관 참여와 연계해 관계 기관과 협력하며 지역 기업들이 국제 전시회에 참여할 수 있도록 지원했다. 이 과정에서 ㈜해양드론기술을 포함한 부산 기업들이 CES 2026 전시에 참가해 해외 전시 환경을 경험했다.

또한 이번 CES 2026 통합 부산관 참여는 지역 대학과 지자체, 혁신기관이 함께 참여하는 협력 구조 속에서 추진됐다는 점에서 의미가 있다. 대학은 지역 산업과 연계된 사업 주체로서 전시 참여 과정에 함께하며, 지역 기업의 해외 전시 참여를 지원하는 역할을 수행했다.

국립한국해양대학교 이서정 RISE 사업단장은 “CES와 같은 국제 전시회 참여는 지역 기업들이 글로벌 시장 환경을 직접 경험할 수 있는 중요한 기회”라며 “RISE 사업단은 앞으로도 지역 혁신기관과의 협력을 바탕으로 지역 산업과 연계한 기업 지원을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.