“이해관계자 우려 반영해 철회 결정” 2월 중 자사주 50만주 추가 소각 총 2000억 규모 자사주 소각 완료 계획 올해 배당금 전년 대비 40% 이상 인상 국가 전력망·이차전지 소재 5년간 7조 투자

[헤럴드경제=고은결 기자] LS는 현재 한국거래소 예비심사 청구 중인 에식스솔루션즈의 상장 신청을 철회한다고 26일 밝혔다.

소액주주, 투자자 등 내외부의 이해관계자들의 상장 추진에 대한 우려의 목소리를 경청하고 주주보호 및 신뢰 제고를 위해 이 같이 결정했다는 설명이다.

이에 따라 LS는 에식스솔루션즈 프리 기업공개(Pre-IPO, 상장 전 투자 유치)에 참여한 재무적투자자(FI)와 새로운 투자 방안에 대해 재검토하기로 했다.

이와 함께 LS는 지난해 8월 자사주 50만주 소각에 이어 올해 2월 중 2차로 자사주 50만주를 추가 소각할 예정이다. 최근의 LS 주가를 고려할 때 총 2000억원 가량의 규모다.

또한 2월 이사회 결의를 통해 주주 배당금을 전년 대비 40% 이상 대폭 인상하고, 동시에 주가 1주당 가치를 나타내는 PBR(주당순자산가치)을 2030년까지 2배 이상 확대해 실질적인 주주보호 및 환원을 실천할 계획이다.

LS는 향후 추가적인 중장기 밸류업 정책도 발표하는 등 주주 및 기관·애널리스트·언론 등과의 적극적인 소통을 통해 주주들의 목소리를 기업 정책에 반영한다는 방침이다.

아울러 LS그룹은 정부가 추진 중인 에너지 고속도로를 비롯한 국가 전력망 사업과 국가첨단전략산업인 이차전지 소재 분야 등에 5년간 7조원 가량 투자할 계획이다.

이번 상장 신청 철회 결정은 그간 제기된 중복 상장 논란을 해소하기 위한 조치로 풀이된다. 앞서 LS는 미국 증손회사 에식스솔루션즈의 상장을 통해 대규모 자금을 조달할 계획이었으나, 모회사 기업가치 희석을 우려한 소액주주들의 강력한 반발에 부딪혔다.

이런 가운데 지난 22일에는 이재명 대통령이 더불어민주당 코스피 5000 특별위원회 의원들과 오찬에서 중복 상장 문제를 논의했는데, 이 대통령이 LS 사례를 구체적으로 지적했다는 이야기도 나왔다.