[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북 김천시는 오는 설 명절을 앞두고 2월 한달간 김천사랑상품권을 15% 특별 할인 판매하여 지역 소비 활성화에 나선다고 24일 밝혔다.

김천시는 이번 설 명절 특별 할인 판매로 침체된 골목상권에 활력을 불어넣고 지역경제 회복에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

지역내 소비 촉진 및 민생경제 활성화를 위해 개인이 카드 충전 또는 상품권을 구매할 경우 종이형 상품권 구매한도 30만원을 포함해 월 최대 50만 원까지 할인혜택을 제공한다.

개인 보유 한도는 최대 100만원이며 연매출 30억원을 초과하는 가맹점에서는 기존과 같이 결제가 제한될 예정이다.

이번 설 명절 특별 할인 판매로 선물·장보기 등 가계 지출이 늘어나는 시기에 실질적인 가계 부담을 덜어주는 동시에 지역 내 소비 확대로 이어져 지역 상권 전반에 크게 도움이 될 전망이다.

김천시 관계자는 “이번 김천사랑상품권 특별 할인 판매로 설 명절 소비를 촉진하는 마중물 역할을 할 것으로 기대하고 있다“며 ”경기 침체로 어려운 상황에 놓인 지역 소상공인과 시민들을 위해 앞으로도 다양한 민생경제 활성화 방안을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.