美부통령, 이민당국의 아동 보호 주장

[헤럴드경제=김진 기자] 미국 이민당국이 5세 아동을 구금해 논란이 번지고 있다. 트럼프 행정부의 강경한 이민 단속에 대한 찬반 여론이 충돌하는 가운데 추가적인 논쟁을 부르고 있다.

23일(현지시간) 현지 언론에 따르면 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 에콰도르 출신의 5세 아동 리암 코네조 라모스는 지난 20일 유치원에서 집에 돌아온 이후 이민당국에 구금됐다. 라모스의 부친도 함께 붙잡혀 현재 텍사스주의 구금 센터로 이송된 것으로 전해졌다.

이민단속 요원이 라모스를 그의 가족을 체포하기 위한 ‘미끼’로 사용했다는 의혹도 제기됐다. 라모스를 정식으로 구금하기에 앞서, 라모스에게 집 현관문을 두드리도록 지시함으로써 집안에 다른 사람이 있는지 확인하려 했다는 것이다.

라모스와 그의 가족은 2024년 12월 망명 신청을 했다. 라모스 가족의 변호인은 이들이 망명자 자격을 얻기 위한 절차를 밟고 있다며 불법체류자가 아니라고 주장했다.

22일 미네소타주를 방문한 JD밴스 부통령은 구금된 사람 중에 라모스가 포함된 사실을 확인했다. 그러면서도 라모스의 부친이 단속을 피해 도주했고, 이민단속 요원은 라모스를 보호한 것이라고 주장했다.

2024년 대선 민주당 대통령 후보였던 카멀라 해리스 전 부통령은 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글을 통해 “라모스는 그의 가족과 함께 있어야 한다”며 “이민세관단속국(ICE)의 미끼로 사용되어선 안 되고, 텍사스의 구금센터에 갇혀 있어서는 안 된다”고 썼다.