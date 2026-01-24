새벽 1시 종료…15시간 가까이 여야 총공세 ‘부정청약 의혹’ 압박에 李 “포기 용의 있다”

[헤럴드경제=김진 기자] 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 인사청문회가 약 15시간 만인 이날 새벽 종료됐다. 여야는 앞서 제기된 각종 의혹에 대한 총공세를 벌였다.

이 후보자의 인사청문회는 전날(23일) 오전 10시에 시작됐다. 이후 정회와 속개를 반복하면서 24일 오전 0시 54분에 산회했다. 국회 재정경제위원회는 여야 간사 합의에 따라 차수를 변경했다.

청문회가 진행되는 내내 여야 의원들은 날선 질의를 이어갔다. 권영세 국민의힘 의원은 “오늘 보니 후보자는 계엄과 탄핵을 계기로 아주 철저하게 계몽이 되신 분 같다. 참 대단하신 분”이라며 “이재명 정부의 경제정책과 완전히 주파수가 일치하는 분이라면 여당에서 얘기하는 ‘레드팀’으로서는 무슨 의미가 있는지 모르겠다”고 비판했다.

정일영 더불어민주당 의원은 탄핵과 확장재정에 대한 이 후보자의 인식 변화를 꼬집었다. 정 의원은 “탄핵도 그렇게 반대하다가 금방 찬성하는 게 쉽지 않을 것”이라며 “확장재정도 마찬가지다. 그렇게 금세 바뀌는 것이 아니다”라고 지적했다.

특히 이 후보자의 ‘원펜타스’ 부정청약 의혹, 장남 연세대 특혜 입학 의혹 등 각종 의혹에 대한 질타가 이어졌다. 진성준 민주당 의원은 원펜타스 아파트 부정 청약 의혹과 관련해 “청약 규칙에 미혼인 자녀만 부양가족으로 인정되지 않나. 그런데 사실상 혼인을 올렸다”며 “명백히 불법이다. 이 집을 내놓으셔야 한다”고 말했다.

박성훈 국민의힘 의원도 “후보자 임명이 강행되면 이재명 대통령이 던지는 메시지는 명확하다”며 “부정청약, 부동산 투기, 갑질·고성, 불법 재산 증식, 부정입학, 엄마아빠찬스 마음껏 하라는 것”이라고 비판했다.

최은석 국민의힘 의원은 이 후보자가 장남의 대입 전형을 ‘다자녀’에서 ‘사회기여자’ 전형으로 번복한 데 대해 “입만 열면 거짓말”이라고 비판했다.

천하람 개혁신당 의원은 ‘위장 미혼’ 의혹 문제를 강하게 지적했다. 그는 증인으로 나온 정수호 국토부 주택기금과장에게 이 후보자가 장남의 혼인신고를 미룬 것은 분명한 잘못이 아니냐고 추궁했다. 정 과장은 “제기된 의혹이 사실이라면 부정 청약 소지가 있는 건 사실”이라고 답했다.

박수영 국민의힘 의원은 자당 소속 서울 중구의회 손주하 구의원이 참고인으로 출석하자 그에게 청문회 총평을 요청했다. 손 구의원은 갑질 의혹을 폭로한 것으로 알려진 인물이다.

손 구의원은 “가증스럽다는 느낌을 받았다. 거짓말이 많았다”고 비판했다. 또 손 구의원은 “(이 후보자 본인이) 지난해 8월 이후에는 정치를 할 마음이 없다고 하더니 이후에도 많은 활동을 했다”며 “(윤석열 전 대통령 탄핵에 대한) 규탄 집회도 동원령까지 말하면서 지시를 내렸다”고 했다.

이 후보자가 적극적으로 방어에 나서는 모습도 자주 연출됐다. 이 후보자는 부정 청약 의혹과 관련해 ‘아파트를 포기할 용의가 있냐’고 묻는 정일영 민주당 의원의 질의에 “네, 네, 네”, “있다고요”라며 목소리를 높였다.

조승래 민주당 의원이 장남 특혜입학 의혹을 추궁하자 이 후보자는 “이런 말까지는 드리지 않으려 했지만, (장남은) 성적 우수자”라고 반박했다. 박수영 의원이 부정청약 의혹과 관련해 말을 자주 바꾼다고 지적하자, 이 후보자는 “말을 바꾸지 않았다”고 반박했다.