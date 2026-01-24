[헤럴드경제 = 김상수 기자] 국제 은값이 사상 처음으로 장중 온스당 100달러를 돌파했다. 국제 금값 역시 사상 최고치를 경신, 온스당 5000달러 돌파까지 목전에 뒀다.

그린란드 갈등 등 세계적으로 갈등이 고조되면서 안전자산 수요가 급증한 데다 은은 산업용으로도 수요가 급증하고 있다.

로이터에 따르면 은 현물 가격은 26일(현지시간) 오후 1시 48분께 전장보다 5% 오른 온스당 100.94달러에 거래됐다. 은 가격이 온스당 100달러선을 넘어선 건 이번이 처음이다.

국제 은값은 작년 150% 넘게 폭등했다. 올해에도 이날까지 40% 이상 급등하며 거칠 줄 모르는 상승세를 기록 중이다.

금 가격 역시 사상 최초로 온스당 5천달러선 돌파까지 목전에 뒀다. 뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 선물 종가는 온스당 4979.7달러로 전장보다 1.4% 상승했다.

금 가격은 2024년 27% 상승한 데 이어 2025년 65% 급등, 새해에서도 상승세다.

글로벌 투자자들이 기축통화인 달러화 비중을 줄이고 대체 안전자산인 금의 수요를 늘리면서 금 가격은 지속해서 상승 중이다.

은은 금 가격과 연동되는 안전자산 성격을 지녔다. 최근엔 은의 산업용 수요까지 증가하면서 오히려 금보다 더 가파른 상승세를 보이는 중이다.

각국 중앙은행은 달러화에 편중된 보유자산 다변화 차원에서 최근 몇 년간 금 보유 비중을 늘리는 추세다.

최근 미국의 그린란드 합병 시도 과정에서 도널드 트럼프 대통령이 유럽 8개국을 상대로 ‘그린란드 관세’ 부과를 위협했다가 철회하는 등 국제적으로 긴장감이 고조되는 것도 안전자산 선호 이유로 풀이된다.

독립 금속 트레이더인 타이 웡은 로이터에 “경제·정치적으로 극도로 불확실한 시기에 금은 피난처이자 분산투자 수단으로서 전략적 포트폴리오의 필수 요소가 되고 있다”라고 분석했다.

귀금속 시장조사업체 메탈스 포커스의 필립 뉴먼 이사는 로이터에 “은은 금 투자 수요를 뒷받침하는 것과 동일한 많은 요인으로부터 계속 혜택을 받을 것”이라며 “관세 우려가 지속되고 런던 시장의 실물 유동성이 여전히 낮은 점도 추가적인 지지 요인이 될 것”이라고 전했다.