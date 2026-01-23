피감기관 축의금 받아 논란 민주당 윤리심판원, 직권조사 명령

[헤럴드경제=안세연 기자] 국회 과학기술정보방송통신위원장인 최민희 더불어민주당 의원이 국정감사 기간 피감기관 등으로부터 자녀 축의금을 받았다는 의혹과 관련해 경찰이 강제수사에 착수했다.

서울 영등포경찰서는 23일 오후 3시부터 5시까지 국회사무처 운영지원과를 압수수색했다고 밝혔다.

이날 경찰은 최 의원 딸의 결혼식 관련 자료를 확보하기 위해 결혼식이 열린 ‘사랑재’를 관리하는 국회사무처 운영지원과를 압수수색한 것으로 전해졌다.

최 의원은 국정감사 기간인 지난해 10월 국회에서 딸 결혼식을 치르며 피감기관 등에서 축의금을 받아 논란이 됐다. 또 딸을 대신해 본인 계정으로 국회 사랑재 결혼식장을 신청했다는 의혹도 있다.

경찰은 지난해 11월 청탁금지법 위반 및 직권남용 등 혐의로 최 의원을 고발한 보수 성향 유튜브 채널 가로세로연구소 운영자 김세의씨를 불러 조사했다.

민주당 윤리심판원도 21일 최 의원을 대상으로 직권 조사 명령을 발령했다. 민주당 당규에 따르면 당원의 해당 행위에 대해 윤리심판원장이 직접 직권조사를 명령할 권한이 있다.

한동수 민주당 윤리심판원장은 “(진행 중인 경찰) 수사와 징계는 별개”라며 “당규와 절차에 따라 진행이 될 것”이라고 밝혔다.