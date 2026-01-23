한파 막바지, 추위 ‘절정’은 지나 토요일 아침 -17∼0도·낮 -5∼6도

[헤럴드경제=안세연 기자] 이번 주 초부터 시작한 한파가 막바지에 이르렀다. 이번 주말까잔 강추위가 이어지지만 이후 다소 누그러들겠다.

토요일인 24일 아침 최저기온은 -17∼0도, 낮 최고기온은 -5∼6도일 것으로 예상된다.

수도권·강원(동해안 제외)·충북·경북내륙을 중심으로 여전히 한파특보가 해제되지 않고 유지되고 있다. 아침 기온이 중부지방과 경북내륙에선 -10도(경기내륙 일부와 강원내륙·산지는 -15도) 안팎, 강원동해안·충남과 나머지 남부지방에선 -10∼-5도에 머무는 상황도 당분간 이어진다.

하지만 한파가 절정이었을 때보다는 기온이 다소 높겠다.

24일 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -11도와 -2도, 인천 -9도와 -2도, 대전 -7도와 1도, 광주 -3도와 3도, 대구 -5도와 2도, 울산 -3도와 3도, 부산 -1도와 5도다.

일요일인 25일은 아침 최저기온이 -18∼-2도, 낮 최고기온이 -6∼5도로 예상된다.

다음 주 월요일인 26일은 아침 최저기온이 -15∼-3도, 낮 최고기온이 -4∼7도이고 27일은 -12∼0도와 -5∼7도겠다.

추위가 점차 풀릴 것으로 보인다. 하지만 24일 전국적으로 순간풍속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 다시 불면서 체감온도를 낮추겟다.

특히 강원산지·동해안과 경북북동산지·동해안은 24일 새벽부터 순간풍속이 시속 70㎞(산지는 90㎞)를 웃돌 정도로 바람이 거세게 불면서 강풍특보가 내려질 수 있겠다. 이 지역들은 현재 대기가 매우 건조한 지역에 속하니 불이 나지 않게 각별히 주의해야 한다.

23일 호남과 제주에 비 또는 눈이 내렸거나 내리고 있다. 밤에는 수도권과 강원내륙·산지, 충청, 경남서부내륙 곳곳에도 눈이 오겠다.

이후 경기남부내륙과 강원남부내륙·산지에 24일 이른 새벽, 충청·호남(서해안 제외)·경상서부내륙·제주에 새벽, 전라서해안에 아침까지 눈(제주는 눈 또는 비)이 이어질 전망이다.

24일까지 예상 적설은 울릉도와 독도 2∼7㎝, 광주·전남(동부남해안 제외)·전북·제주산지 1∼5㎝, 인천·경기서해안·서해5도·강원남부내륙·강원남부산지·충청 1∼3㎝, 전남동부남해안·경남서부내륙 1㎝ 안팎, 서울·경기내륙·강원중부내륙·강원북부내륙·강원중부산지·강원북부산지·경북서부내륙·제주도중산간 1㎝ 미만이다.

동해안에 당분간 너울이 유입돼 높은 물결이 갯바위나 방파제를 넘어 들이치기도 하겠다.

동해중부먼바다와 동해남부먼바다(안쪽먼바다 제외)에 25일까지 바람이 시속 30∼65㎞(9∼18㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ로 높게 일 전망이다.

동해남부남쪽안쪽먼바다도 24일 밤부터 다시 풍랑이 거칠어질 수 있다.