수능 만점자의 공부법 공개와 입시 전문가의 고교 학습 전략 제시 중학생·학부모 400명 대상… 2월 12일 광진구청 대강당에서 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 광진구(구청장 김경호)는 고교학점제 전면 시행에 대비해 중학생과 학부모의 진로·진학 준비를 돕기 위한 ‘2026년 고교학점제 및 고입 설명회’를 2월 12일 광진구청 대강당에서 개최한다.

이번 설명회는 지역 내 일반고 출신 2026학년도 수능 만점자의 실제 학습 경험을 공유하고, 공교육 기반 입시 전문가의 고교학점제 맞춤 학습 전략을 함께 제공함으로써 고교 입학을 준비하는 학생과 학부모에게 실질적인 진학 정보와 학습 방향을 안내하기 위해 마련됐다.

설명회 1부에서는 광남고등학교 재학생이자 2026학년도 대학수학능력시험 만점자인 왕정건 학생이 고교 재학 시절의 공부 방법과 자기주도 학습 노하우를 공유하며, 예비 고등학생과 학부모의 진학 동기 부여에 나설 예정이다.

2부에서는 EBSi 입시 대표 강사로 활동 중인 윤윤구 강사가 고교학점제 도입에 따른 고교 학습 전략을 설명한다. 고교학점제의 구조와 특징을 중심으로 과목 선택 방법, 진로 연계 학습 설계, 중학생 시기 준비 방향 등 변화하는 입시 환경에 효과적으로 대응할 수 있는 핵심 정보를 전달할 계획이다.

설명회는 중학생 및 학부모 400명을 대상으로 하며, 신청은 1월 26일부터 2월 9일까지 광진구청 누리집(자주찾는 메뉴→교육신청→진학프로그램)을 통해 선착순으로 진행된다. 기타 문의는 광진구 교육지원과로 하면 된다.

김경호 광진구청장은 “최근 급변하는 입시 환경으로 고민이 많은 중학생 학부모를 위해 고교학점제에 대비하고 성공적인 입시전략을 세울 수 있도록 설명회를 준비했다”며 “앞으로도 우리 구는 고입부터 대입까지 단계별 맞춤 진학정보를 지속적으로 제공 할 것”이라고 말했다.