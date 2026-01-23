코건강·면역력 강화 도움…전 연령대 섭취 가능

교원 빨간펜이 ‘노즈솔루션’(사진)을 새롭게 출시하며 건강기능식품 라인업을 확장한다.

이 회사가 세번째로 선보이는 ‘노즈솔루션’은 일상생활 속 각종 외부환경 변화로 인한 자극으로부터 코건강 개선을 돕는다. 재채기, 콧물 등 과민반응에 의한 코 상태 개선에 도움을 준다고 한다. 국내 최초 코건강 개별인정형 건기식 원료인 구아바잎추출물 등 복합물(BENDU381)과 단백질 및 아미노산 이용에 필요한 비타민B6가 함유됐다. 이는 체내 에너지대사와 영양균형 관리에 도움을 줄 수 있다.

구아바잎추출물 등 복합물(BENDU381)은 인체적용시험 결과 콧물, 재채기, 코 가려움 등에 유의적 개선을 보여 식품의약품안전처로부터 코 상태 개선 인정을 받은 원료다. 이 외에도 호흡기 면역기능 증진에 도움을 줄 수 있는 ‘금불초추출물’도 포함됐다.

해당 제품은 아이부터 어른까지 온 가족이 함께 섭취 가능하다. 스틱형 젤리 제형으로 섭취 편의성과 휴대성을 높였다.

교원 빨간펜은 “지난해부터 기존 교육사업 외에 아이들의 토탈 성장케어와 관련한 사업으로 다각화를 시도해 왔다. 2023년 어린이 키 성장 건기식 ‘키클랩 HT042’, 2024년 두뇌 및 눈 건기식 ‘브레이니 아이’를 출시했다”며 “사업영역 확장을 새 성장축으로 삼아 외연을 넓히고 있다”고 했다.