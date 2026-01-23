국내외 유통망으로 확대 계획

[헤럴드경제=김진 기자] 패션그룹형지는 이더리움 레이어2(L2) 생태계의 허브 역할을 하는 ‘아비트럼 재단’과 스테이블코인 기반의 디지털 결제 인프라의 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 MOU는 패션그룹형지가 직접 운영 중인 국내 2000여개 매장을 비롯한 형지 및 파트너의 5000여 글로벌 유통망에서 스테이블코인 기반의 결제 인프라를 개발하기 위한 목적에서 체결됐다. 체결식에는 최준호 패션그룹형지 부회장과, 아비트럼의 원천 기술 개발사인 오프체인랩스(Offchain Labs)의 A.J 워너 최고전략책임자(CSO) 등 주요 관계자가 참석했다.

오프체인랩스는 이더리움 레이어2를 대표하는 코인 중 하나인 아비트럼 기술 개발사다. 아비트럼은 빠른 처리 속도와 낮은 거래 비용이 강점이다. 대중적으로 널리 알려진 테더와 서클 등 다수의 스테이블코인이 아비트럼을 활용하고 있다.

패션그룹형지는 전국 브랜드 유통망에 스테이블코인 기반의 디지털 결제 인프라를 구축하겠다는 방침이다. 해외 유통망으로 이를 확대를 위한 파트너사들과의 협업도 이어갈 예정이다.

스테이블코인 인프라가 실물경제에서 어떻게 활용될 수 있는지에 대한 모델 연구도 진행할 계획이다. 이 연구는 다년간 패션 시장에서 확보한 고객 데이터를 기반으로 실시된다. 오프체인랩스와 아비트럼 재단은 형지에 최적화된 스테이블코인 결제 인프라 설계 및 구현 등 기술적 자문을 제공하게 된다.

패션그룹형지는 이번 도전이 소비자들의 결제 편의성을 높이고 브랜드 충성도를 확대할 것으로 보고 있다. 기존 카드결제로 불가피하게 발생됐던 결제수수료 절감에 따른 수익성 향상도 기대하고 있다.

무엇보다 해외 매장에서도 환전수수료 등의 부담 없이 소비를 유도할 수 있다고 보고 있다. 이 밖에 코인 기반 구매 이력 데이터를 활용해, 마케팅에 적극 활용할 계획이다.