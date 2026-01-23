[헤럴드경제=강승연 기자] 하이라이트브랜즈의 캠핑 라이프스타일 브랜드 디오디(DOD)가 전통주 브랜드 ‘술샘’과 협업한 ‘디오디 까망토끼 에디션(사진)’을 한정 판매한다고 23일 밝혔다.

이번 에디션은 설을 앞두고 소장 가치와 실용성을 모두 갖춘 선물형 캠핑기어와 전통주 컬래버 세트로 기획됐다. 디오디의 상징인 토끼 아이덴티티와 술샘의 전통 탁주 ‘까망토끼’를 연계해, 달빛 아래에서 탁주 한 잔을 즐기는 순간을 담았다.

제품은 랜턴 패키지와 케틀 패키지 총 2종으로 구성됐다. 랜턴 패키지는 탁주와 까망 보름달 잔, 까망 키노코 랜턴으로 구성했다. 케틀 패키지는 탁주와 까망 보름달 잔, 까망 캠핑 케틀로 실용성이 좋다. 두 패키지 모두 디오디의 블랙 스몰 기어를 포함하고 있다.

까망 토끼 탁주는 용인 백옥쌀과 국내산 흑미로 빚은 전통 탁주로, 은은한 쌀의 단맛과 부드러운 목 넘김, 묵직한 바디감이 특징이다. 여기에 시나몬 향이 더해져 디저트와 함께 즐기기 좋으며, 살균 방식으로 제작돼 보관 편의성도 높였다. 도수는 9%다.

이번 제품은 우리동네GS 앱을 통해 1월 28일부터 2월 4일까지 사전 예약 판매로 진행된다. 예약 고객은 지정한 GS25점포에서 2월 13일부터 직접 수령할 수 있으며, GS페이 결제 시 5000원 할인된다.