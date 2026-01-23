80개 상주 협력기업 구성원 대상
설 명절 전 4500여명에 지급 예정
SK이노베이션은 22일 울산광역시 남구 SK이노베이션 울산 CLX에서 ‘2026 SK이노베이션 협력사 상생기금 전달식’(사진)을 개최했다고 밝혔다. SK이노베이션은 이번 행사에서 협력사 80곳에 상생기금 30억원을 전달했다.
해당 기금은 SK이노베이션 구성원들의 기본급 1% 기부에 따른 회사의 매칭그랜트 방식으로 조성됐다. 설 명절 전에 80개 상주 협력사 구성원 4500여명에게 지급될 예정이다.
SK이노베이션은 2017년부터 구성원이 기본급 1%를 기부하고, 회사가 동일 금액을 출자하는 ‘1% 행복나눔기금’을 조성하고 있다. 구성원이 기부한 1% 행복나눔기금은 지역사회 취약계층들을 돕는 사회공헌활동에 사용된다. 회사 매칭분은 매년 협력사 임직원들에게 상생기금으로 전달된다.
10년째 이어지고 있는 1%행복나눔기금의 누적 금액은 500억원을 돌파했다. SK이노베이션은 2018년부터 9년간 총 290억원의 상생기금을 협력사 구성원에게 전달했다.
김종화 SK에너지 겸 SK지오센트릭 사장은 “그동안 SK이노베이션은 어려운 상황에서도 협력사와 함께 서로 돕고, 북돋우며 위기를 극복하는 상생과 연대의 길을 이어왔다”며 “협력사와의 신뢰를 더욱 공고히 하고, 안전과 협력의 가치를 높여나갈 것”이라고 말했다. 한영대 기자
