[헤럴드경제=장연주 기자] 비건(채식주의)을 지지하는 동물권 운동가들이 영국 런던의 한 KFC 매장 앞에서 여성을 거꾸로 매달아 놓고 ‘닭 도살’ 장면을 재현하는 시위를 벌여 눈길을 끌었다.

21일(현지시각) 영국 데일리메일 등 외신에 따르면, 동물보호단체인 ‘페타(PETA)’ 운동가들은 런던 램버스 브릭스턴의 한 도로에서 식용 닭이 도살되는 방식을 알리며 동물성 제품 섭취를 중단하도록 하는 다소 자극적인 시위를 펼쳤다.

이날 PETA가 공식 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 영상에는 닭이 도살되는 과정을 모방한 퍼포먼스 장면이 담겼다.

한 여성 운동가는 몸에 달라붙는 베이지색 보디슈트를 입고 발목에 족쇄를 찬 채 벽에 거꾸로 매달렸다. 이는 닭이 마트 진열대에 오르기 전 도살되는 방식을 재현한 것이다.

여기에다 파란색 작업복을 입은 남성이 다가와 고기 자르는 칼 모형을 들고 여성의 목을 베는 시늉을 하자 피가 솟구치는 장면이 연출됐다. 여성 시위자 중 한명은 퍼포먼스 중 비명을 지르는 듯한 모습을 만들었다.

시위 현장에는 ‘닭이 쇠사슬에 묶여 피를 흘리며 죽임을 당했다. 비건 음식을 시도해 주세요’(Chickens: Shackled and bled out. Please, try vegan)라는 문구의 팻말이 세워져 있다.

이를 목격한 행인들은 대체로 놀란 반응을 보이며 휴대폰으로 시위 영상을 촬영했다.

이 운동가들은 채식 장려 캠페인인 ‘비거뉴어리’(Veganuary) 기간 동안 영국 시민들에게 동물성 식품 섭취를 중단하도록 독려하기 위해 런던 거리로 나선 것으로 알려졌다.

페타 측은 “닭도 인간처럼 잠잘 때 꿈을 꾸고 미래를 걱정한다. 죽임을 당하고 싶어 하지 않는다”며 “우리는 닭고기를 토막 내는 대신 맛있는 식물성 음식을 선택하도록 권장하고 있다”는 입장을 밝혔다.

영국 동물학대방지협회(RSPCA) 측은 현지에서 식용으로 기르는 대부분의 닭이 가스를 이용해 도살된다고 밝혔다. 다만 일부 도축장에서는 여전히 닭을 거꾸로 매달아 전기 등으로 기절시킨 뒤 목을 자르는 전통적인 방식을 고수하고 있다.

이런 방법은 오랫동안 동물권 운동가와 단체에게 비판을 받아왔다.

이들은 “의식이 있는 새들을 쇠사슬로 묶고 매달아 놓는 것이 새들에게 큰 스트레스와 고통을 준다”며 “이 역시 모든 닭이 완전히 기절하는 것이 아니라 죽임을 당할 때 의식이 있는 경우도 있다”며 우려했다.