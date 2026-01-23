[헤럴드경제=이상섭 기자] 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제기획위원회 인사청문회에 출석하며 취재진의 질문에 답하고 있다.


babtong@heraldcorp.com