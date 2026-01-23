“아이폰도 아닌데 130만원… 누가 사?” 점유율 0% 굴욕에 칼 갈더니 ‘반값’ 파격 승부수

[헤럴드경제=박혜림 기자] “130만→55만원, 한국서 파격 승부수” 모토로라가 글로벌 출고가의 절반 이하라는 파격적인 가격을 앞세워 국내 초슬림 스마트폰 시장 공략에 나섰다. 해외 출고가가 한화로 130만원이 넘는 제품을 55만원에 출시한 것이다. 삼성전자와 애플마저 실패를 맛본 ‘초슬림폰’ 시장에서 가격 혁신을 통해 판을 흔들겠다는 계산이다. 모토로라코리아는 22일 초슬림 디자인에 강력한 배터리 성능을 결합한 엣지 시리즈의 슬림폰 모델 ‘모토로라 엣지 70’(motorola edge 70)을 국내 출시했다. KT에서 단독 출시되는 이번 제품의 출고가는 55만원이다. 유럽에서 해당 제품이 699파운드(한화 약 133만원)에 판매된 것을 상기하면 반값도 채 되지 않는 수준이다. 그럼에도 성능은 동일하다. 모토로라 동급 제품 중 가장 얇은 5.99㎜ 두께와 총 159g의 가벼운 무게로 휴대성을 대폭 강화했다. 전면에는 코닝 고릴라 글래스 7i를 탑재해 슬림한 외관에도 견고한 내구성을