[헤럴드경제=이상섭 기자] 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제기획위원회 인사청문회에 출석하며 취재진의 질문에 답하고 있다.
입력 2026-01-23 10:25:19
이재명 대통령의 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 발언과 더불어 장기보유특별공제(장특공제) 축소, 50억원 이상 고가주택 보유세 강화 가능성 등이 잇따라 언급되며 1주택자 역시 세 부담이 커질 가능성이 높아져 똘똘한 한 채 증세를 통해 주택시장 양극화 현상을 해소하겠다는 취지지만 결과적으로 증여를 통한 부의 대물림을 심화시킬 수 있다는 우려가 제기된다.
[헤럴드경제=박혜림 기자] “130만→55만원, 한국서 파격 승부수” 모토로라가 글로벌 출고가의 절반 이하라는 파격적인 가격을 앞세워 국내 초슬림 스마트폰 시장 공략에 나섰다. 해외 출고가가 한화로 130만원이 넘는 제품을 55만원에 출시한 것이다. 삼성전자와 애플마저 실패를 맛본 ‘초슬림폰’ 시장에서 가격 혁신을 통해 판을 흔들겠다는 계산이다. 모토로라코리아는 22일 초슬림 디자인에 강력한 배터리 성능을 결합한 엣지 시리즈의 슬림폰 모델 ‘모토로라 엣지 70’(motorola edge 70)을 국내 출시했다. KT에서 단독 출시되는 이번 제품의 출고가는 55만원이다. 유럽에서 해당 제품이 699파운드(한화 약 133만원)에 판매된 것을 상기하면 반값도 채 되지 않는 수준이다. 그럼에도 성능은 동일하다. 모토로라 동급 제품 중 가장 얇은 5.99㎜ 두께와 총 159g의 가벼운 무게로 휴대성을 대폭 강화했다. 전면에는 코닝 고릴라 글래스 7i를 탑재해 슬림한 외관에도 견고한 내구성을
설을 앞두고 충북 괴산군은 2025년 12월 31일 기준 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급하며, 전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.
