[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]권영택 전 영양군수가 2026년 지방선거 영양군수 선거 출마를 공식 선언할 예정이다.

23일 권 전 군수측에 따르면 권 전 군수는 오는 27일 오전 10시 영양군청 대회의실에서 기자회견을 열고 출마 입장을 밝힌다.

권 전 군수는 전날 사전 배포한 보도자료를 통해 자신은 영양군 최초 최연소 당선 군수이자 3선 군수를 역임한 바 있으며 국민의힘 소속이라고 밝혔다.

출마 선언문에서 “지금의 영양은 인구 감소와 지역 활력 저하, 농업 기반 약화라는 구조적 위기에 직면해 있다”며 “이 위기를 회피하지 않고 책임 있게 해결하기 위해 다시 군민 앞에 섰다”고 말했다.

이어 “농촌의 위기가 전국적 현실이라는 이유로 영양의 정체를 당연하게 받아들일 수는 없다”며 “영양만의 새로운 활로와 통로를 만들어 다시 도약하는 영양을 반드시 세우겠다”고 강조했다.

권영택 전 군수는 이날 주요 과제로 지속 가능한 농업 기반 회복, 인구 유입과 정주 여건 개선, 청년과 고령 세대가 함께하는 지역 구조 재편, 행정의 책임성과 실행력 강화 등을 제시했다.

영양초·중 고등학교와 계명대 공과대학 건축공학과를 졸업한 권 전 군수는 “이번 선거는 개인의 정치 재개가 아니라 영양의 방향을 다시 세우는 선택”이라며 “군민과 함께 다시 뛰고 다시 일하며 다시 희망을 만드는 길을 가겠다”고 말했다.