[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령 지지율이 다시 반등해 60%를 넘었다는 여론조사 결과가 23일 나왔다.

한국갤럽이 지난 20∼22일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 이 대통령 직무 수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자 61%가 ‘잘하고 있다’고 답했다.

직전 조사인 지난주 지지율보다 3%포인트(p) 오른 수치다.

‘잘못하고 있다’는 응답은 30%로 직전 조사보다 2%p 떨어졌다. ‘의견 유보’는 10%로 전주와 동일했다.

긍정 평가 이유는 ‘외교’가 27%로 가장 높았고 ‘경제·민생’이 14%, ‘소통’이 8%였다.

부정 평가 이유는 ‘경제·민생’이 22%, ‘독재·독단’, ‘전반적으로 잘못한다’가 각각 7%를 차지했다.

정당 지지도는 더불어민주당이 43%, 국민의힘이 22%를 각각 기록했다.

전주 조사 대비 민주당은 2%p 올랐으며 국민의힘은 2%p 떨어졌다.

조국혁신당은 3%, 개혁신당은 2%, 진보당은 1%로 나타났다. 무당층은 27%다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 43.4%, 응답률은 12.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.