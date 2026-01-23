정점식 정책위의장 “코스피 5000 리스크 ‘노란봉투법’ 시행 1년 유예” 제안

[헤럴드경제=김해솔 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 23일 이른바 ‘쌍특검’(통일교 게이트·더불어민주당 공천 헌금 의혹) 도입과 관련해 “이번 주말 모든 국회의원과 당협위원장이 대국민 호소 투쟁을 진행하겠다”고 밝혔다.

송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “민주당의 시스템 에러를 교정하기 위한 개혁 투쟁을 가열하게 전개해 나가겠다”며 이같이 말했다.

그는 장동혁 대표 단식 투쟁의 의미를 되새기며 특검의 당위성을 강조했다. 송 원내대표는 “장 대표의 목숨을 건 쌍특검 단식 투쟁의 궁극적인 목표는 여의도 정치의 뿌리 깊은 악습인 ‘검은돈 뿌리 뽑기’ 정치 개혁이었다”며 “쌍특검의 공동 목표는 검은돈을 발본색원하고 공천 혁명과 새로운 정치 문화를 만들자는 것”이라고 주장했다. 그러면서 “대한민국 정치 시스템 개혁의 길에 다수당인 민주당의 적극적인 동참을 기대한다”고 덧붙였다.

송 원내대표는 같은 날 진행되는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회에 대해서는 정부를 향해 날을 세웠다. 그는 “우리 당이 이 후보자 청문회 개최에 합의한 것은 청와대의 인사 검증 실패를 국민께 고발하기 위한 것”이라며 “이미 국민 판단이 끝난 이 후보자 임명을 허용하기 위한 것이 아니라는 점을 대통령은 명심해야 한다”고 경고했다.

이어 전날 진행된 ‘무안공항 참사’ 국정조사특별위원회 청문회를 거론하며 조사 기간 연장을 제안했다. 송 원내대표는 “유가족이 진실 앞에서 또 한 번 좌절하지 않도록 청문회를 하루로 끝내서는 안 된다”며 “유가족이 요구하는 진실을 향한 국조가 되도록 조사 기간을 연장하자”고 제안했다. 현재 해당 특위는 오는 30일 활동 종료를 앞두고 있다.

한편 정점식 정책위의장은 경제 현안과 관련해 ‘노란봉투법’(노동조합 및 노동관계조정법 개정안)의 시행 유예를 주장했다. 정 의장은 “많은 경제 전문가들이 코스피 5000 안착의 최대 리스크 중 하나로 3월 10일 시행을 앞둔 노란봉투법을 지적하고 있다”며 “여야 합의로 노란봉투법 시행을 1년 유예하자”고 제안했다.